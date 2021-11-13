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Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi

Dünyaca ünlü oyun firması Activision-Blizzard'ın, son oyunu 'Call of Duty: Vanguard'da yer alan kana bulanmış Kur'an-ı Kerim sayfaları tepkilere neden oldu. Activision-Blizzard söz konusu sahneler nedeniyle Arapça bir açıklama yayınladı ve Müslüman kullanıcılardan özür diledi.

Ekleme: 13.11.2021 - 12:17 Güncelleme: 13.11.2021 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi
Activision, geçtiğimiz aylarda Call of Duty'nin yeni oyunu Vanguard'ı duyurmuştu.

Merakla beklenen oyun geçtiğimiz hafta resmi olarak yayınlandı.

Oyunun yayınlanması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Birçok kullanıcıyı heyecanlandıran oyunun Zombi modundaki Stalingrad haritasında bir zemine dağılmış ve bazıları ise kana bulanmış halde Kur'an-ı Kerim'den sayfaların göründüğü belirlendi.

2. Dünya Savaşı'nı konu edinen Call of Duty: Vanguard serisinde yer alan bir Kur'an-ı Kerim sahnesi sebebiyle Activision-Blizzard Müslüman kullanıcılarından özür diledi.

Call of Duty Orta Doğu sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan açıklamada, görüntülerin oyuna yanlışlıkla dahil edildiğini belirterek, 'Call of Duty herkes için yapılır.

Geçen hafta yanlışlıkla dahil edilen, Müslüman toplumuna duyarsız içerikler vardı ve fark edildiği an oyundan çıkarıldı.

Oyundaki gibi görünmemeliydi. Derinden özür dileriz.

Gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için, durumu ele almak için kendi içimizde acil adımlar atıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Ardından oyundaki Kur'an sayfaları yerine boş sayfalar dahil edildi.
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