CHP'li milletvekili Mahmut Tanal'ın eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iftira attığı ortaya çıktı!

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul Milletcvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gibi eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde araç tahsisinin söz konusu olmadığı belirtildi.TBMM'DEN YALANLAMAYapılan açıklamada, "Meclis Başkanlığı tarafından, önceki dönem Meclis başkanlarımızın tamamına araç tahsisi yapılmaktadır. Bu araç, siyasi parti grup başkanlarına ve başkanvekillerine tahsis edilen araçlarla aynı özelliklere sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz konusu paylaşımda belirtilen marka ve modelde kiralık bir araç bulunmamaktadır. Ayrıca yine söz konusu paylaşımda yer alan, aylık yakıt tahsisi ile ilgili iddia da gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.CHP'Lİ MAHMUT TANAL ÖZÜR DİLEMELİEski Meclis Başkanı İsmail Kahraman da sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan bir basın açıklaması paylaştı. İşte o açıklama:"Mahmut Tanal'ın iddia ettiği Audi marka ve A8 modelde, TBMM tarafından tahsis edilmiş bir araç bulunmamaktadır. Öteden beri geçmiş dönem Meclis Başkanlarına tahsis edilen araçlar dışında Sayın İsmail Kahraman için yapılan farklı bir uygulama söz konusu değildir. Mesnetsiz iddialardan vazgeçilmesi ve özür dilenmesi temennimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."CHP'Lİ TANAL KLAVYEDEN SALLADI!İfitra olduğu ortaya çıkan iddiayı CHP İstanbul Milletcvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından ortaya atmıştı. İşte Tanal'ın o sözleri:"1- Eski Meclis Başkanı olması hasebiyle, TBMM Başkanlığı tarafından #İsmailKahraman'a tahsis edilen binek araç, fiyatıyla dudak uçuklatan Audi A8 marka otomobil mi? Bu aracın aylık kirası; KDV hariç, 27 bin lira mı?2- Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın emrine verilen lüks #Audi A8 şu an nerededir? Kahraman'ın otomobili için ayrıca ayda 10 bin litre akaryakıt mı tahsis ediliyor? Ayda bu akaryakıtın ne kadarı harcanıyor? Nedir bu Audi A8 sevdası? Bu saltanat sürmek değil midir?3- Audi A8'le gezip tozmak kul hakkına girmek değil midir? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenilmiş olmuyor mu? CHP iktidarında #AudiA8 saltanatına son verilecek!"