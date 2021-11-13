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CHP'li Gürsel Tekin'in canlı yayında dili sürçtü: Hayatımın her alanında haram para kazandım

CHP'li milletvekili Gürsel Tekin, "Hayatımın her alanında haram para kazandım." diyerek bir gafa imza attı. Tekin'in bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

CHP'li Gürsel Tekin'in canlı yayında dili sürçtü: Hayatımın her alanında haram para kazandım
Ekleme: 13.11.2021 - 09:37 Güncelleme: 13.11.2021 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Gürsel Tekin'in canlı yayında dili sürçtü: Hayatımın her alanında haram para kazandım
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu 'Açıkça' programına konuk oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Tekin'in canlı yayında dili sürçtü.

Kendisine çaycı, garson diyenlere tepki gösteren Tekin, 'Çok şükür çaycılık da yaptım, garsonluk da yaptım. Hayatımın her alanında haram para kazandım' dedi.

Tekin'in cümleleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karadağ, araya girerek düzeltmesi için uyarılarda bulundu.

Yaşanan bu olay kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce etkileşim aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'nin şubat ayında CHP'ye yaptığı ziyaret sonrası tek başına basın toplantısı düzenlemesine ilişkin detayları ilk kez aktardı. Toplantıyı tek başına düzenlemeyi HDP'nin istediğini ifade eden Tekin, 'Mithat Sancar CHP'yi muhafaza etme açısından böyle bir şey tercih etmedi.' diye konuştu.

CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?

Katıldığı televizyon programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'lilerin bakanlık yapmasını değerlendirdi. Konuşmasında 'Yasamada başkan vekilliği yapan insan neden bakanlık yapamasın?' dedi.


CHP'li Gürsel Tekin: Ne var bunda abartılacak bir durum değil

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından mecliste gerçekleştirdiği protestoya yönelik soruya, 'Ne var yani bunda? Seçilmiş bir milletvekilidir. Hakları gasp edilmiştir. Bu son derece doğaldır. Abartılacak bir durum değil' şeklinde yanıt verdi.

Gürsel Tekin: İlk kez Cuma namazına gittim fetva okudular
CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin,katıldığı TV programında ilk kez Cuma namazına gittiğini açıkladı. Tekin büyük bir gafa imza atarak Cuma namazında okunan hutbeye fetva dedi. Tekin: 'İlk kez Cuma namazına gittim. Bir fetva okudular, çok şaşırdım. Özellikle IŞİD ile ilgili. İslam coğrafyasında İslamiyete ne kadar zarar verdiğiyle ilgili Diyanet İşleri gecikmeli de olsa bunu göndermiş' dedi.
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CHP'li Gürsel Tekin'in canlı yayında dili sürçtü: Hayatımın her alanında haram para kazandım
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