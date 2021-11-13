İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de geçtiğimiz Cuma günü şehit ağabeyine ahlaksızca küfür ettmişti. Küfürbaz Türkkan'a CHP'den bir destek daha geldi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir programda 'Ne Lütfü Türkkan'ın kellesini isteyip duruyorlar ya... Ayıp değil mi? Neyse suçu, varsa davasını açar.' sözleri ile Türkkan'ı savundu.AHLAKSIZ KÜFÜRİYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de geçtiğimiz Cuma günü şehit ağabeyine ahlaksızca küfür etti. Türkkan'ın küfrü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Türkkan önce inkar etti, sonra ise itiraf etti. Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilerken, şehit ailesinden özür dilemeye ise lüzum görmedi.STK'lar, şehit yakınları ve gazi dernekleri peş peşe Türkkan hakknda suç duyurusnda bulunurken, vatandaşlar Türkkan'ın partiden ihracını istedi. Ancak İYİ Parti, Türkkan'ı Grup Başkanvekilliği görevinden azletmek ile yetindi. Türkkan, Akşener'in talebi ile koltuğundan ayrıldı, yerine Erhan Usta getirildi. Türkkan'ın yaptığını basit bir hata olarak gören İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar gelirken, Akşener toplantısında, Türkkan'ın yaptığını 'Hislerine yenik düşmek' olarak yorumladı ve olayı provokasyon olarak değerlendirerek Türkkan'a sahip çıktı.CHP TÜRKKAN'A KALKAN OLDUVatandaşlar şehit ailesine yapılan saygısızlığın hesasbının sorulması için tepki yağdırırken, İYİ Parti Türkkan'ı yalnızca Grup Başkanvekilliği görevinden alabildi. İhraç kararı veremeyen İYİ Parti'ye vatandaşlar ateş püskürürken, Türkkan'a CHP sahip çıktı. İlk olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'Bu işte ağır bir provokasyon açık. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. 'sözleri ile Türkkan'ı desteklemişti. Ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan tepki çekecek açıklamalar geldi.CHP'den küfürbaz Lütfü Türkkan'a destek, küfürbaz vekili savunan Meral Akşener'e övgü!'AYIP DEĞİL Mİ?'CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu katıldığı bir programda 'Ne Lütfü Türkkan'ın kellesini isteyip duruyorlar ya... Ayıp değil mi? Neyse suçu, varsa davasını açar.' sözleri ile savundu. Erdoğdu ayrıca 'Meral Akşener'e de teşekkür ediyorum. Liderlik gösterdi. Dava arkadaşına sahip çıktı.' ifadeleri ile Akşener'e övgüler yağdırdı.TARTIŞILACAK AÇIKLAMALARŞehit aileleri ile ilgili tartışılacak sözler sarf etti. Erdoğdu, 'Hayatını vermiş insanların yakınları böyle siyasi aparat gibi kullanılması, İYİ Parti'ye tuzak kurmak için, CHP'ye bilmem ne yapmak için. İlk şehit ailelerinin karşı çıkması lazım.' dedi.