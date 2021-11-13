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Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Eren Kış- 1 Operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 13.11.2021 - 12:05 Güncelleme: 13.11.2021 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
7 Kasım’da başlatılan Eren Kış- 1 Operasyonlarında; Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2019 yılında Şırnak’ta öldürülen 2 çobanın ve Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yurt içinde bölücü terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak amacıyla Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler ile Eren Kış Operasyonları başlatılmıştı. Operasyonlarda PKK terör örgütünün silah, teçhizat ve yaşam malzemelerinin saklandığı sığınaklarda tespit edilerek imha ediliyor.




Eren Kış-1 Operasyonları kapsamında Şırnak Bestler- Dereler bölgesinde tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda; 1 Adet 60 mm.lig havan, 1 Adet Zagros silahı, 1 Adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 adet EYP, 3 adet M-16 Piyade Tüfeği, 8 adet el bombası, 5 kg. patlayıcı madde, 103 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet araç telsizi, 5 adet el telsizi, yaşamsal gıda ve malzeme, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat, örgütsel doküman, tıbbi malzeme, çeşitli mutfak, giyim, temizlik, kırtasiye, hırdavat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.


İKİ AYRI SALDIRININ FAİLLERİNDEN OLDUĞU BELİRLENDİ

Eren Kış-1 operasyonunda Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği ve katıldıkları eylemlerde tespit edildi. Teröristlerden birinin 9 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak Herguş Yaylasında öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019’da yine Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

Terör örgütünü her türlü kaynaktan yoksun bırakarak inlerinde yok etme anlayışı ve başarıyla süren terörle mücadele operasyonları, milletimizin de desteğiyle kararlı bir şekilde devam ediyor.
Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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