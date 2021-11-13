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Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir

Çanakkale'de tarihi gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında: "Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız." ifadelerini kullanırken, yapılan yatırımlara sürekli karşı çıkan özellikle Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik de " Kanal istanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir
Ekleme: 13.11.2021 - 13:58 Güncelleme: 13.11.2021 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir
Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından tamamlanma aşamasına geldi. Bugün düzenlenen törenle son tabliye montajı yapıldı Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yatırım tutarı 2.5 milyar Euro olan bu otoyol ve köprü projesini yap işlet devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Proje ile geçiş süresi 6 dakikaya inecektir.

Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız.

Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük ticaret hacmine sahip sanayi bölgelerine kuşan Marmara Otoyol ringi kritik projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu köprü ile bu projenin en zor ve prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz.

Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670'i mühendis 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır.

Otoyollarımız, bölünmüş yolalrımız ve tünellerimizle karayollarımızın standartlarını yükselttik. Demizyollarımızı revize ettik. 56 havalimanımızla hava yolu taşımacılığımızı artırdık.

KANAL İSTANBUL İHALESİNE GİRECEK ÜLKELERİ TEHDİT ETMEK CEHALETTİR
Kanal İstanbul'la birlikte devrim niteliğinde bir atılımı hayata geçireceğiz.

Özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak ' Sakın Kanal İstanbul'a girmeyin. Girerseniz para alamazsınız' diyenler var. Bunların devlet yönetiminden haberi yok. Devlette süreklilik esastır. Muhalefetin ihaleye girecek olanları tehdit etmesi cehalettir.

Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin, 2023'te iktidarı almak gibi bir ihtimali de olmayacak.
Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir
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