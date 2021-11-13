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Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalar: CHP, İP, HDP

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "CHP, İP, HDP terör örgütü yandaşlarıdır. Ülkemize demokrasiyi geliştirme adına hangi adımlar atılıyorsa bunlar hep karşı çıktılar. Bu mankurtlar da onların iplerini elinde tutanlar da ne yaparsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar." ifadelerini kullandı. Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a burada da tepki gösteren Başkan Erdoğan, ". O yumrukları millete değil, gücünüz yetiyorsa bize sallayın." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalar: CHP, İP, HDP
Ekleme: 13.11.2021 - 17:03 Güncelleme: 13.11.2021 - 17:53 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalar: CHP, İP, HDP
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montaj töreni için Çanakkale'ye gelen Başkan Erdoğan, buradaki törenin ardından Biga'ya geldi. Burada Çanakkale Toplu Açılış Törenine katılan Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Siyasi hayatımda Biga bir başkadır. Biga'nın meydanında buraya ilk geldiğimde karşımda sadece 10 kişi vardı. Vehbi ağabeyimizle yola çıkmıştık. Bir mali müşavir Rıdvan kardeşimle beraberdik. Ama şimdi hamdolsun on binler var. Nereden nereye.

Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim merkezi olarak ülkesine hizmet etmiştir.

Biga'dan tüm Çanakkale'deki kardeşlerime de selamlarımı yolluyorum.

ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ

Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz. Sağlıkta Çan devlet hastanemizi, aile ve toplum sağlığı merkezlerini bugün hizmete açıyoruz. Çanakkale karasal sayısal yayın kulesinin açılışını yapıyoruz. Kıyı emniyetimize 2 adet 90 tonluk römorkörü bugün hizmete veriyoruz.

Toplam 77 milyon liralık bedelli 35 eserimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı, durmayacakmış gibi de görünüyor. Bir asır önce Çanakkale'ye dayananların içlerindeki heves hala sönmemiştir.

Biz devraldığımız yerden süratle ülkemizi kalkındırma gayreti içerisinde olduk. 2002'den itibaren aldığımız Türkiye'ye bir bakın. Ülkeyi nereden nereye getirdik.

Şimdi de 2022'nin 18 Mart'ında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapacağız. Bay Kemal senden bir şey olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok.

Biz Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte yolumuzda devam ediyoruz. Biz bu vatanı sevenlerdeniz. Biz yolumuza MHP ile devam edeceğiz. O Yassıada'da bunlar merhum Adnan Menderes'in, Fatih Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın idam kararını vermediler mi? Biz o adayı tamamiyle aldık ve Demokrasi ve Özgürlükler Adası yaptık.

CHP, İP, HDP terör örgütü yandaşlarıdır. Ülkemize demokrasiyi geliştirme adına hangi adımlar atılıyorsa bunlar hep karşı çıktılar. Bu mankurtlar da onların iplerini elinde tutanlar da ne yaparsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar.

LÜTFÜ TÜRKKAN'A TEPKİ

Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlara milletimiz sandıkta hesabını sandıkta sormakla kalmayıp sokağa çıkamaz hale getirecek. Ortada ya pazarlık var ya gaflet sınırını aşan vahim bir durum var. O yumrukları millete değil, gücünüz yetiyorsa bize sallayın.

Değerli kardeşlerim karşınızda iktidara geldiğimizde ne söz vermişse hepsini fazlasıyla yapmış bir siyasetçi olarak bulunuyorum. Yatırımlar yaptık, milletimiz için. İnşallah köprümüzü ve otoyolumuzu önümüzdeki yıl açıyoruz. Gelibolu-Eceabat yolunu önümüzdeki yıl açıyoruz. Çanakkale Limanı'nın üst yapı çalışmalarını yaptık. Tarım ve ormanda Çanakkale'ye 19 baraj ve 8 gölet inşa ettik. 5 baraj ve 3 gölet daha yapıyoruz.
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