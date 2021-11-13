Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca, vaka sayılarının en çok arttığı illere de yer verdi. Buna göre; Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun vaka sayılarının en çok arttığı 10 il oldu.