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Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca, vaka sayılarının en çok arttığı illere de yer verdi. Buna göre; Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun vaka sayılarının en çok arttığı 10 il oldu.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller
Ekleme: 13.11.2021 - 18:14 Güncelleme: 13.11.2021 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 kişi içindebir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.' dedi.



Bakan Koca yaptığı yeni paylaşımda, '30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.' dedi.


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