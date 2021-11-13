Bağcılar'da oto galeriye silahlı saldırı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Olay, 17.30 sıralarında Bağcılar'da bulunan Oto Center içinde faaliyet gösteren bir oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobille galeri önüne gelen kişi veya kişiler tarafından iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayın faailleri kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİSağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aynı aileden Cemal, Polat ve Engin D. hayatını kaybettiği belirlendiPolis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri delil araştırması yaptı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.