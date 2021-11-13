Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlanma aşamasına geldi.Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak.KÖPRÜ, EV FİYATLARINI UÇURDU1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak.Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.Son tabliye montajının yapılacağı Çanakkale Köprüsü, konut fiyatlarını adeta uçurdu.1915 Çanakkale Köprüsü, konut fiyatlarını artırdı #1İLÇELERDEKİ FİYATLARKöprüye yakın noktalardaki ilçelerde en düşük konut fiyatı 275 bin lira olarak belirlendi.İlçelerdeki ev fiyatları şu şekilde sıralanıyor:- Ayvacık: 658 bin 696 TL (Yıllık artış % 48.37)- Bayramiç: 274 bin 120 TL (Yıllık artış % 18)- Biga: 284 bin 200 TL (Yıllık artış % 28.42)- Bozcaada: 1 milyon 987 bin 920 TL (Yıllık artış % 37.67)- Eceabat: 448 bin 890 TL (Yıllık artış % 31.27)- Ezine: 517 bin 440 TL (Yıllık artış % 44.67)- Gelibolu: 362 bin 40 TL (Yıllık artış % 33.56)- Lapseki: 380 bin 875 TL (Yıllık artış % 37.1)- Merkez: 427 bin 680 TL (Yıllık artış % 31.3)- Çan: 278 bin 740 TL (Yıllık artış % 27.82)