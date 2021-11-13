13 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim." dedi.

Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı.Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 254 kişi ise iyileşti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim." dedi.