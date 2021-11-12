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Viktor Orban: AB göç konusunda Türkiye'ye yüksek miktarda destek vermeli

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye göç konusunda olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir" dedi.

Viktor Orban: AB göç konusunda Türkiye'ye yüksek miktarda destek vermeli
Ekleme: 12.11.2021 - 10:55 Güncelleme: 12.11.2021 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Viktor Orban: AB göç konusunda Türkiye'ye yüksek miktarda destek vermeli
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Macaristan'ın çok köklü bir devlet olduğunu kaydeden Orban, Rusya, Almanya ve Türkiye ile dostluk ve stratejik ilişkiler içinde olmanın önemine vurgu yaptı.

AB'YE HAREKETE GEÇMELERİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Bölgede yaşanan göç krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Orban, Türkiye'nin göç konusundaki yükünün hafifletilmesi için AB'ye harekete geçme çağrısında bulundu.

Orban, Türkiye'nin de düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya akını hususunda Macaristan için savunma çemberi oluşturduğunu kaydetti.

"TÜRK DOSTLARIMIZA YARDIMCI OLMALIYIZ"

Göçlere karşı Türkiye'ye yardımcı olacaklarını belirten Orban, "Göç konusunda Türk dostlarımıza olabildiğince yardımcı olmalıyız. Avrupa Birliği, Türkiye'ye göç konusunda olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir. Bunu parça parça değil, doğrudan mali olarak destekleyelim." dedi.

Orban, AB'nin Suriye'nin istikrarına da katkı sunması gerektiğini belirterek, bunun AB'nin menfaatine olduğunu dile getirdi.


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