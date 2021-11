Türkiye samuray kılıcı katledilen Başak Cengiz'i konuşuyor! Suçlu kim? 'Hediyelik' samuray kılıcı!

İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'e ağlıyor. Can Göktuğ Boz, ifadesinde bir erkeğin kendisine karşı koyabileceğini bu yüzden kadın seçtiğini söyledi. Boz, öte yandan izlediği dizi ve filmlerden etkilendiğini samuray kılıcını ise internetten aldığını söyledi. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından bu tür saldırı aletlerinin yasak olmasına rağmen 'hediyelik' kılıfı altında satıldığı ortaya çıktı.

İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27), mimar Başak Cengiz'i (28) yolda yürüdüğü sırada takip ederek, çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla öldürdü. Sonra da polise teslim oldu. Suçlunun evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi.Dehşet veren olaya tepkiler çığ gibi büyürken Samuray kılıcı gibi saldırı aletlerinin yasak olmasına rağmen hediyelik kılıfı altında satıldığı ortaya çıktı.Çok bilinen bir satış sitesinde 849 liraya satılan bir Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor. Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiği yazılı.Yaşınıza ya da kim olduğunuza bakmaksızın kolayca satılan ürünler bunlar. Üstelik de uzmanlara göre bir tabancadan daha tehlikeli. Mimar Başak Cengiz'in sokak ortasında kurban gittiği Cinayet de kolayca elde edilen bu tür silahların tehlikesini gözler önüne seriyor. Üstelik katil Can Göktuğ Boz'un evinde neredeyse bir düzine daha kılıç ele geçirilmişken.ASLINDA 1953'TEN BU YANA YASAK6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 1953 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuş. Kanunda, 'Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır' deniliyor.Kanun'a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: 'Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır''VAHİM NİTELİKTE SİLAH' DENİLİYORAvukat Oktay Keskin'e göre, kılıç ve benzeri bıçaklar vahim nitelikte silahlar. Yargılamalarda çakıların bile vahim nitelikte silah sayıldığıyla ilgili onlarca karar olduğunu anlatan Oktay Keskin, kılıç satışını ise şöyle yorumluyor: '6316 sayılı kanun açık. Bunların imalatı ve satışı yasak.Ancak birçok vahim nitelikte bu ve benzeri silahlar internet üzerinden kolayca satılabiliyor. Yasanın etrafından dolanıp bunlar için hediyelik eşya diyorlar. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyorOysa ki polisin yaptığı uygulamalarda üzerinizde çakı bile bulunsa bununla ilgili tutanak tutulur. Tedbir almak şart.'