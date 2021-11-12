Türk mühendisler yapılamaz denileni yaptı! İtalya fiyat yükseltti Türkiye milli Deniz Topu geliştirdi!

Türk mühendisler bir kez daha başarılamaz denileni başardı. Hem hava hem kara ve hem dedeniz hedeflerine karşı etkili olan Deniz Topu, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirildi. 76/62mm Deniz Topu'nun ilk test atışı başarıyla tamamlandı.Dünyayı kuklası gibi oynatmaya çalışan ABD, Türkiye'nin aynı kalıba girmemesinden sonra ambargolar uygulamaya başladı. ABD'nin kararına birçok Avrupa ülkesi de çanak tuttu.ABD'nin uyguladığı baskılar nedeniyle İtalya, Türkiye'ye deniz topu satışında fiyat yükseltti.İtalya'nın kararı sonrası Türk mühendisler aynı deniz topunu yarısından daha az maliyetle yapmayı başardı.Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen 76/62mm Deniz Topu'nun ilk test atışıicra edildi.MKE sosyal medya hesabından bu gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:'Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözünden esinlendik, Cumhurbaşkanımızın 'yapılamaz denileni yapın' talimatıyla yola çıktık, YAPTIK! Bağımsız ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz.'