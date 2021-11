Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Türk Konseyi'nin 8.Zirvesi gerçekleşiyor.Zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılacak Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katılıyor.Toplantı öncesi aile fotoğrafı çekilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, 2040 yılı vizyon belgesinin açıklanacağını ifade ederken, tarihi kararlar alınacağını vurguladı. Erdoğan, ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini de vurguladı."TİCARETİN ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRMALIYIZ"Başkan Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:Zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.Barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma irademizin tezahürü olacaktır. Siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi iktisadi işbirliğimizi de müşterek adımlarla güçlendirmeliyiz.Transit geçiş belgelerini artık gündemden çıkarmalıyız. Geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Ticaretin önündeki her engeli kaldırmalıyız.Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız..."AZERBAYCAN-NAHÇIVAN BAĞLANTISI HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYOR"Doğu-Batı-Orta Koridor dahil tüm yolları coğrafyanın ana arteri haline getirmeliyiz.Azerbaycan Nahçıvan bağlantısı da hayati önem arz ediyor."TÜRK DEVLETLERİ SİVİL KORUMA TEŞKİLATI KURULMASINI TEKLİF EDİYORUZ"Sayın Binali Bey'i Ak Sakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Ak Sakalı olarak atadık. Konseyin çalışmalarına her alanda katkı sağlayacağına inanıyorum.İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz.Doğal afetlerle mücadele için Türk Devletleri Sivil Koruma Teşkilatı kurulmasını teklif ediyoruz."TEKNOFEST'İ SENEYE AZERBAYCAN'DA YAPACAĞIZ"Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum. Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canıgönülden arzu ediyoruz.Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz.Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız.YENİ DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'NİNTürk Konseyi 8.Zirvesi'nde, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev dönem başkanlığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a devretti. Yeni dönemde Türk Konseyi Başkanlığı görevini Türkiye yürütecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev'e yaptığı hizmetlerden dolayı nişan verdi. Aliyev, bu nişana layık görülmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı, Başkan Erdoğan ve konsey üyelerine teşekkür etti.ALİYEV: TÜRKİYE BİZİ YALNIZ BIRAKMADIAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi.Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor.