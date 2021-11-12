  • USD: 9,91 - 9,93
  • EURO: 11,34 - 11,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız...

Son dakika haberi: Türk Konseyi 8.Zirvesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplandı. Toplantı önces aile fotoğrafı çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konseyin aılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, 2040 vizyon belgesinin açıklanacağını belirtti, "Tarihi kararlar alacağız" dedi.

Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız...
Ekleme: 12.11.2021 - 13:03 Güncelleme: 12.11.2021 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız...
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Türk Konseyi'nin 8.Zirvesi gerçekleşiyor.

Zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılacak Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katılıyor.

Toplantı öncesi aile fotoğrafı çekilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, 2040 yılı vizyon belgesinin açıklanacağını ifade ederken, tarihi kararlar alınacağını vurguladı. Erdoğan, ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini de vurguladı.

"TİCARETİN ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRMALIYIZ"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

Zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma irademizin tezahürü olacaktır. Siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi iktisadi işbirliğimizi de müşterek adımlarla güçlendirmeliyiz.

Transit geçiş belgelerini artık gündemden çıkarmalıyız. Geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Ticaretin önündeki her engeli kaldırmalıyız.

Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız...


"AZERBAYCAN-NAHÇIVAN BAĞLANTISI HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYOR"

Doğu-Batı-Orta Koridor dahil tüm yolları coğrafyanın ana arteri haline getirmeliyiz.

Azerbaycan Nahçıvan bağlantısı da hayati önem arz ediyor.

"TÜRK DEVLETLERİ SİVİL KORUMA TEŞKİLATI KURULMASINI TEKLİF EDİYORUZ"

Sayın Binali Bey'i Ak Sakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Ak Sakalı olarak atadık. Konseyin çalışmalarına her alanda katkı sağlayacağına inanıyorum.

İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz.

Doğal afetlerle mücadele için Türk Devletleri Sivil Koruma Teşkilatı kurulmasını teklif ediyoruz.

"TEKNOFEST'İ SENEYE AZERBAYCAN'DA YAPACAĞIZ"

Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum. Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canıgönülden arzu ediyoruz.

Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz.

Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız.

YENİ DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'NİN

Türk Konseyi 8.Zirvesi'nde, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev dönem başkanlığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a devretti. Yeni dönemde Türk Konseyi Başkanlığı görevini Türkiye yürütecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev'e yaptığı hizmetlerden dolayı nişan verdi. Aliyev, bu nişana layık görülmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı, Başkan Erdoğan ve konsey üyelerine teşekkür etti.

ALİYEV: TÜRKİYE BİZİ YALNIZ BIRAKMADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi.

Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor.
Başkan Erdoğan'dan zirve sonrası önemli açıklama!
Savunma sanayiinde dev anlaşma! Baykar ve ASELSAN el sıkıştı
Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!
Ayaklarına taş bağlayıp kanala attılar! Ölen gencin katili 'en yakını' çıktı!
Türk mühendisler yapılamaz denileni yaptı! İtalya fiyat yükseltti Türkiye milli Deniz Topu geliştirdi!
İstanbul'a fahiş zam yağmuru! Bayiler, Hamidiye A.Ş Su fabrikasını protesto ediyor
Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi İstanbul Zirvesi'nde önemli açıklamalar!
19 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bak sen! İETT üzerinden yolsuzluk! İstanbullunun 127 milyon TL'si buhar oldu!
10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kusmuştu: Soruşturma başlatıldı
AK Parti'den son dakika EYT açıklaması: Kamuoyu ile paylaşacağız!
Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ile ilgili fezlekede yeni gelişme
Süleyman Soylu: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet
ROKETSAN, 3 yıl içerisinde yakın hava savunma sistemi LEVENT'i kullanıma sunacak
Sosyal medyada tepki çekmişlerdi! Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı: Sınır dışı ediliyorlar
1915 Çanakkale Köprüsünde son kaynağı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
PKK'nın CHP'yi tezkere tebriğiyle ilgili AK Parti'den açıklama: CHP kendi tabanına ihanet ediyor
MEB duyurdu! Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları...
Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un babası konuştu: Hakim karşısında gülüyordu!
Malatya'da korkutan deprem!
Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

24 il risk altında! Marmara Depremi için tarih verildi

24 il risk altında! Marmara Depremi için tarih verildi

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

Apple'ın yapmadığını yapıp satışa çıkartmıştı! Satıldığı fiyatı görenler büyük şok yaşadı

Apple'ın yapmadığını yapıp satışa çıkartmıştı! Satıldığı fiyatı görenler büyük şok yaşadı

Instagram'a durum ekleme özelliği geldi

Instagram'a durum ekleme özelliği geldi