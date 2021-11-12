Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!

Dünya Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki üstün başarılarının ardından SİHA'ları gündeminden düşürmüyor. Bu kez Macar medyası SİHA'ları manşetlerine taşıdı. Magyar Nemzet gazetesinin David Laszlo imzalı "Türk SİHA'ları Papa'da kendini tanıtıyor" başlıklı haberinde, Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU silahlı insansız hava aracının, Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin Papa Hava Üssü'nde hem karada hem de havada fotoğrafının çekildiğini belirtti.

Örneğin, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'deki sınavlarında çok iyi not aldılar. Ayrıca, Macaristan ve Türkiye arasında mükemmel bir savunma iş birliği mevcut. Ejder Yalçın tipi Türk zırhlı muharebe araçları bu yıl orduya teslim edildi.' ifadelerini kullandı.Nurol Makina tarafından üretilen 10 Ejder Yalçın, 11 Şubat'ta Macar güvenlik güçlerine teslim edilmiş, kısa süre içinde 40 zırhlı aracın daha teslim edileceği açıklanmıştı.KARAYEL Sistemi keşif ve gözetleme yapmak amacıyla NATO'nun 'Sivil Hava Sahasında Uçuşa Elverişlilik' Standardı STANAG-4671'e göre tasarlanıp, üretilmiş ilk ve tek Taktik İnsansız Hava Aracıdır.KARAYEL sistemi, her türlü kontrolsüz kırıma karşı koruma sağlayan özgün 3'lü yedekli dağınık aviyonik mimariye sahiptir.Bu özelliğiyle VESTEL, dünya genelinde şimdiye kadar sadece insanlı havacılıkta kullanılan sistematik hata emniyetini KARAYEL ile birlikte ilk kez bir insansız hava aracına taşımıştır.