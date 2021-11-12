THY duyurdu: Belarus uçuşlarına üç ülke vatandaşı yolcuları alınmayacak

Havayolu şirketinin uygulamaya dün saat 18.30 itibariyle başladığı öğrenildi. THY'denedinilen bilgiye göre, Irak, Yemen ve Suriye'den gelip Belarus'a seferi olan yolcular uçuşlarakabul edilmeyecek. Ayrıca ilgili uygulamaya Belarus'ta oturumu olan Irak, Suriye ve Yemenvatandaşları dahil edilirken, sadece diplomatik pasaportu olan yolcular seferlere kabuledilecek.