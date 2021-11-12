THY duyurdu: Belarus uçuşlarına üç ülke vatandaşı yolcuları alınmayacak
Son dakika haberine göre Belarus'ta yaşanan göçmen krizi nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) aldığı kararla Irak, Yemen ve Suriye vatandaşı olan yolculara bilet satmayacak
Havayolu şirketinin uygulamaya dün saat 18.30 itibariyle başladığı öğrenildi. THY'den
edinilen bilgiye göre, Irak, Yemen ve Suriye'den gelip Belarus'a seferi olan yolcular uçuşlara
kabul edilmeyecek. Ayrıca ilgili uygulamaya Belarus'ta oturumu olan Irak, Suriye ve Yemen
vatandaşları dahil edilirken, sadece diplomatik pasaportu olan yolcular seferlere kabul
edilecek.
edinilen bilgiye göre, Irak, Yemen ve Suriye'den gelip Belarus'a seferi olan yolcular uçuşlara
kabul edilmeyecek. Ayrıca ilgili uygulamaya Belarus'ta oturumu olan Irak, Suriye ve Yemen
vatandaşları dahil edilirken, sadece diplomatik pasaportu olan yolcular seferlere kabul
edilecek.