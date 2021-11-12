Savunma sanayiinde dev anlaşma! Baykar ve ASELSAN el sıkıştı

İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojinlerinde dünya markası haline gelen Baykar ve savunma sanayinin milli gücü Aselsan SAHA EXPO 2021’de el sıkıştı. İnsansız hava araçlarını ithal ürünlere bağımlılıktan kurtaran CATS Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’nde teslimatlar devam ederken iki tarafta yeni sözleşme için imza attı.

Yurt içindeki kullanıcılara teslim edilecek Baykar üretimi milli insansız hava araçlarında kullanılmak üzere CATS için ASELSAN ve Baykar arasında sözleşme imzalandı.MİLLİ İHA'LARIN KESKİN GÖZÜ OLMAYA DEVAM EDECEKTemel bilimler ve kavramlardan başlayıp, yüksek mühendislik becerilerinin son derece titizlikle uygulandığı CATS 12 Kasım'da SAHA EXPO 2021'de atılan imzalarla milli İHA'ların keskin gözü olmaya devam edecek.CATS, başta İHA'lar olmak üzere hava platformlarının elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirildi. ASELSAN tarafından seri üretimleri devam eden CATS, operasyonel bölgelerde aktif kullanılıyor.