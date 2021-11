Ataşehir'deki samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı. Türkiye günlerdir sosyal medyada Başak Cengiz’i vahşice katleden bu caninin fotoğrafını arıyordu. Katil hakkında bilgiler soruşturma ilerledikçe ortaya çıkıyor.

Türkiye, mimar Başak Cengiz’in kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz isimli katilin samuray kılıcıyla vahşice katledilmesine ağlıyor.Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken gelişmeleri takip edenler “Neden” sorusuna soruşturma safhasında elde edilen bilgiler ölçüsünde yanıt bulabiliyor.Katilin cinayet anına ilişkin görünüleri daha önce ortaya çıksa da net bir fotoğrafı bugüne dek görülmemişti. Can Göktuğ Boz’un fotoğrafına ilk kez ulaşıldı.2 ÜNİVERSİTE OKUYORKatilin özel bir üniversitenin mühendislik bölümünde okuduğu, ayrıca Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne de kayıt yaptırdığı biliniyor. Babası bir inşaat firmasında mühendis koordinatör, annesi ise avukat olan katilin Ataşehir'deki evinde yalnız yaşıyor. Poliste verdiği ifadesi ile de kan donduran katil, evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini anlattı.Ortaya çıkarn fotoğraftan önce, Can Göktuğ Boz'un bilinen görüntüsü buydu. Fotoğrafta ayrıca katilin kullandığı kılıç da görülüyor. İfadesinde kılıçları çok sevdiğini anlatan katilin evinde bulunan kılıçların hepsini internet ya da mağazalardan aldığını ve hepsinin kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi.