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PKK'nın CHP'yi tezkere tebriğiyle ilgili AK Parti'den açıklama: CHP kendi tabanına ihanet ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Terör örgütünün elebaşı olduğunu herkesin bildiği bir kişiden Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) tezkeredeki tutumuna dair bir tebrik gelmiş olması susarak geçiştirilecek bir konu değil” dedi. Dağ "Burada CHP net bir şekilde kendi tabanına ihanet etmektedir, Türkiye Cumhuriyeti’ne, tarihine ihanet etmektedir" ifadelerini kullandı.

PKK'nın CHP'yi tezkere tebriğiyle ilgili AK Parti'den açıklama: CHP kendi tabanına ihanet ediyor
Ekleme: 12.11.2021 - 12:46 Güncelleme: 12.11.2021 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın CHP'yi tezkere tebriğiyle ilgili AK Parti'den açıklama: CHP kendi tabanına ihanet ediyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinin CHP için tezkere konusunda ‘umut verici' açıklamalarını değerlendirdi.

Tezkereyi tekrar hatırlamakta ve değerlendirmekte fayda olduğunu söyleyen Dağ, “Biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ı PKK/PYD, DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için her sene tezkere konusu gündeme gelir. Bundan önceki tezkerelerde Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkereye evet oyu vermiş ve tezkereye destek vermişti. İlk defa bu tezkere öncesinde HDP'nin çağrısıyla hayır oyu vereceğini ifade etti. Gerekçelerini hiç konuşmaya bile gerek yok” dedi.

CHP'nin HDP'nin güdümüne girdiğini söyleyen Dağ, “Bir Mustafa Karasu, terör örgütü üyesi, üst düzey yönetici olan bu terörist açıklama yaptı. CHP'den bir cevap, açıklama, buna ilişkin bir düşünce ortaya çıkartılmadı. Yine PYD'nin sözde üst düzey yöneticisi olan ve kırmızı listede aranan terör örgütünün elebaşı olduğunu herkesin bildiği bir kişiden CHP'nin tezkeredeki tutumuna dair bir tebrik gelmiş olması yabana atılacak, kenara koyulacak, susarak geçiştirilecek bir konu değil” açıklamasında bulundu.



Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP tabanını iyi bildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“CHP tabanı bu duruş noktasında CHP yönetimini net bir şekilde uyarması ve onların terörle mücadeleyle ilgili bu meselede Türkiye Cumhuriyeti menfaatleri doğrultusunda davranması hususunda bir çağrıda bulunması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu ülkenin geleceği açısından önemli olacaktır.

Burada CHP net bir şekilde kendi tabanına ihanet etmektedir, Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihine ihanet etmektedir. Burada terörle mücadele söz konusu olduğunda bu konuda özellikle tüm siyasi partilerin ortak hedefi olan bir konu. Bugüne kadar böyle oldu.”
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