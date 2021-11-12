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MEB duyurdu! Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları...

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı. İşte MEB'den gelen son dakika haberinin detayları...

MEB duyurdu! Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları...
Ekleme: 12.11.2021 - 13:09 Güncelleme: 12.11.2021 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
MEB duyurdu! Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla açık öğretim okullarının sınavlarına ilişkin illere yazı gönderildi.

Buna göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararlaştırıldı. Sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi gerçekleştirilecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin buna göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında dersleri seçebilmeleri sağlanacak.

ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇME SÜRECİ

Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut kriterler doğrultusunda istemeleri halinde ders seçimi yapabilecek.

18 yaşından gün almış öğrenciler de istemeleri halinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek.
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