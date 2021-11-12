Konut alacaklar dikkat! Yüzde 1.29 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranı depremi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranı depremi! Peş peşe açıklama yapıldı. Merkez Bankası, Ekim ayında politika faizini düşürmüştü. Bankalar da bu tarafta kredi faiz oranlarında indirim yaptılar. İndirimler yapılmadan evvel konut kredisi amacıyla faiz oranları 1.000.000 TL altı tutarlarda %1.38'ken 26 Ekim'den itibaren %1.29'a kadar düştü. 3 kamu bankası doğrultusundan oluşturulan ortak faiz indirimi açıklaması ile kurumsal ve ticari kredi paketlerinde 200 baz puan yani 2 puanlık faiz indirimi yapıldığı duyurmuştu.

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası politika faizini düşürmüştü. Bunun üstüne bankaların faiz oranlarında da farklılık görüldü. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut, taşıt ve gereksinim kredileri amacıyla faiz oranlarında farklılık yaptı. Vatandaşlar da faiz oranlarının halini merak etti. Vatandaşlar aylık ödeyecekleri kredi taksit tutarlarını incelemeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları amacıyla oluşturulan faiz indirimi ardından ev kredi faiz oranları yüzde kaç oldu, kredi hesaplama tablosu değişti mi?Konut kredi faiz oranlarında 1 milyon TL altındaki tutarlar için %1,29 faiz uygulanırken, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 oranında faiz uygulanacak.Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?Konut kredisindeki faiz oranı %1,38'den %1,29'a düştü.Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ne kadar?Konut kredisindeki faiz oranı %1,37'den %1,29'a düştü.Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?Konut kredisindeki faiz oranı %1,37'den %1,29'a düştü.İŞ BANKASIKonut kredisi faiz oranı: 1,38TEB BANKASIKonut kredisi faiz oranı: 1,58GARANTİ BANKASIKonut kredisi faiz oranı: 1,52ICBC TurkeyKonut kredisi faiz oranı: 1,89AKBANKKonut kredisi faiz oranı: 1,39HSBCKonut kredisi faiz oranı: 1,74ING BANKKonut kredisi faiz oranı: 1,52ALTERNATİF BANKKonut kredisi faiz oranı: 1,69QNB FİNANSBANKKonut kredisi faiz oranı: 1,48120 AY VADELİ 100.000 TL KONUT KREDİSİ AYLIK ÖDEMEYapılan faiz indirimi ardından 120 ay vadeli 100 bin TL konut kredisi ödemesi aylık 1.642,78 TL oranına düşerken 60 ay vadeli konut kredisi aylık taksit tutarı ise 2 bin 402 TL'ye geriledi. 60 ay vadeli konut kredisi geri ödemesi 144 bin 255 TL olarak hesaplanırken 120 ay vadeli kredi geri ödemesi ise 197 bin 144 TL olarak gerçekleşecek.