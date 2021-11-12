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Koca Yusuf (A400M) TUSAŞ’ın entegre ettiği sistem ile artık daha güvenli: Füzeleri havada yok edecek!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), A400M (Koca Yusuf) programında yapısal alanda yeni bir kabiliyeti daha bünyesine kazandırdı. Geçtiğimiz günlerde A400M’in MSN 105 kuyruk numaralı hava aracına ilk kez uygulanan “Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir” (DIRCM) sistemine ait yapısal parçaları entegre eden TUSAŞ, sistem sayesinde bir füze uyarı ünitesi aracılığı ile gelen füzeleri algılayabilecek ve elde taşınabilen hava savunma sistemlerinden dahi A400M uçağına yönlendirilen füzeleri yok edilebilecek.

Ekleme: 12.11.2021 - 11:06 Güncelleme: 12.11.2021 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Yüzde 5'den fazla ortağı olduğu Airbus Defence and Space ile birlikte A400M uçağı
programında ilk kez "resimden-üretime" yani hazır tasarım verisi ile üretim teknolojisinden
"tasarımdan-üretime" yani tasarım verisinin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından
oluşturulması sürecine geçmiş oldu.

TUSAŞ, DIRCM Projesi için 405 adet detay ve alt montaj parçası üretim ve teslimat süreçlerini
yönetiyor. Entegre edilecek DIRCM donanımı ile uçağa 360 derece koruma sağlayan sistem,
çoklu hedef yeteneği ile aynı zamanda birden fazla füzeleri algılayabilecek.
Halihazırda A400 M programında ön-orta gövde, kuyruk konisi ve arka gövde üst panel,
kanatçıklar/sürat frenleri, paraşütçü ve acil çıkış kapıları, son montaj hattı yönetimi/desteği
yanı sıra tüm gövde kablo donanımı, ışıklandırma ve su/atık sistemlerinin tasarım ve imalatını,
kokpit hariç olmak üzere tüm iç ve dış aydınlatma sistemlerini atık/temiz su sistemlerinin
birinci derece tasarım ve tedarik sorumluluğunu da üstlenmiş bulunan Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii, DIRCM yapısal tasarım ve analizi, ekipman montaj tasarımı, retrofit çözüm
tasarımı, detay parça üretimi, montajı ve her bir uçak için toplam 2 kilometre yeni kablo
imalatı iş paketini de bünyesine kazandırdı.

"A400M PROGRAMINDA KUSURSUZ ÜRETİM VE TESLİMAT SÜREÇLERİMİZE
DEVAM EDİYORUZ"

Entegre edilen "Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir" projesine ilişkin görüşlerini
paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Yeni nesil bir
teknolojinin alt yapısını ilk kez A400M uçağına entegre ederek ülkemizin havacılık
kabiliyetlerine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en büyük uçakları arasında
yer alan A400M programında kusursuz üretim ve teslimat süreçlerimize devam
ediyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

A400M programında toplam yüzde 7'nin üzerinde iş payına sahip olan Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii, 176 adet A400M uçağını kapsayan projede bugüne kadar toplam 135 uçaklık
seti üreterek Airbus Defence and Space firmasına sevkiyatını gerçekleştirdi.
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