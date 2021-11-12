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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara yardımcı personel vaadi

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde yapacağı ilk işlerden birinin muhtarlara birer yardımcı personel tahsis etmek olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara yardımcı personel vaadi
Ekleme: 12.11.2021 - 12:46 Güncelleme: 12.11.2021 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara yardımcı personel vaadi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla buluşmaları devam ediyor.

Kılıçdaroğlu bu kez, Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Flora Arena'da düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması' toplantısına katıldı.

CHP Lideri, burada yaptığı konuşmada, demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 82 değişik kanunda, 354 maddede muhtar adı geçtiğini ancak bunlardan muhtarların haberdar olmadığını belirtti.

Muhtarların temel kanunu olması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bununla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclise sunduklarını bildirdi.

'NEDEN MÜTEVAZI BİR MUHTARLIK EVİNİZ YOK?'

Muhtarlara birer personel görevlendirilmesi yönündeki açıklamasını yineleyen Kılıçdaroğlu, 'Değerli arkadaşlarım, seçildiniz güzel. Ben kirada oturan çok sayıda muhtar biliyorum. Barakada görev yapan muhtar da biliyorum. Niye sizin mütevazı bir muhtarlık eviniz yok? Çok mu pahalı? Hayır. Yani bir makam odası olsa, bir girişi olsa, vatandaşın oturabileceği bir yer olsa, bir kişi orada görevli olsa ne olur? Bizim belediye başkanlarımızdan bazıları muhtarlık evi yapıyor. Onlara güzel imkanlar sağlıyorlar. Ama bunun genel bütçe içinde ilgili hükümet tarafından yapılması lazım.

'İLK YAPACAĞIM İŞLERDEN BİRİ SİZE PERSONEL TAHSİS ETMEK'

Ben bir ara 'muhtarara birer personel atayacağım' dedim. İster özel kalem müdürü desinler, ister yardımcı desinler, ne derseler desinler. Kıyameti kopardılar. Vay efendim 'sen muhtarlara bir kişi mi tahsis edeceksin'. Vallahi ve billahi de iktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle ilk yapacağım işlerden birisi size birer yardımcı personel tahsiz etmektir. Açarsın KPSS sınavını, hangi muhtarlığa tercih ediyorsa, sınavı kazandıysa, gelir başlar. Siz işinizden ayrıldığınızda dükkanı kapatıyorsunuz. Orada kimse kalmıyor. E vatandaş nereye gelecek? Nasıl muhtarı bulacak? Dosyalar geliyor icra dairelerinden yığınla. Kim tasnif edecek. Sizin bir makam odanızın olması ayıp mı?' diye konuştu.
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