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İYİ Partili Dervişoğlu şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkmayı sürdürdü: Partimize kumpas kuruluyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, şehit yakının küfreden partisinin Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'a arka çıkmayı sürdürdü. İYİ Parti'ye kumpas kurulduğunu öne süren Dervişoğlu, "Kimseden alacağımız milliyetçilik dersi yok" dedi.

İYİ Partili Dervişoğlu şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkmayı sürdürdü: Partimize kumpas kuruluyor
Ekleme: 12.11.2021 - 18:42 Güncelleme: 12.11.2021 - 18:52 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Dervişoğlu şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkmayı sürdürdü: Partimize kumpas kuruluyor
Türkiye'nin son zamanlarda iktidarın yeni bir gündem ve algı çalışmasına sahne olduğunu savunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti olarak gündem oyunlarına düşmeyeceklerini söyledi.

"İlk taşı atmanın hevesinde ısrarcılar"
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili gelişmelere değinen Dervişoğlu, "Görüyoruz ki Bingöl'de yaşanan hadiseyle ilgili olarak, 'En son sen konuş' diyeceğimiz kim varsa, ilk sözü edip, ilk taşı atmanın hevesinde ısrarcı." dedi.

Dervişoğlu, Türkkan'ın, yaşanan olayın telafisi olmadığı için milletten özür dileyip görevinden istifa ettiğini, Genel Başkan Meral Akşener'in bu konuda açık şekilde tavır koyduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Şimdi şehit ailelerimizin ve milletimizin duygularını istismar etmek istiyorlar ve bundan siyaseten rant temin etmeye gayret sarf ediyorlar. Bu yaklaşım kime ne sağlayacaktır? El üstünde tutmamız ve korumamız gereken siyaset üstü değerlerimiz olduğunu acaba iktidar ne zaman idrak edecektir. Unutulmasın ki biz Türk milletiyiz ve hepimiz birer şehit yakınıyız. Bu konuda herhangi bir kimseden alacağımız milliyetçilik ve mukaddesatçılık dersi olmadığı gibi siyasi yol göstermelere de asla ve kata ihtiyacımız yoktur.

"Partimize kumpas kuruldu"
Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildiğinin hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Fezleke komisyondan bize intikal etmedi. Arkadaşlarımız onu takip ediyor. Bu kadar kısa zamanda hem yargının harekete geçmesi hem de TBMM'de iktidar partisinin bu denli vaziyet almasını Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla ilişkilendiriyorum. Doğrusunu isterseniz bu tavrı yadırgamıyorum. Benim için şehitlik önemli bir müessesedir. Buradan iktidara söylüyorum; Fezlekeyi ben de millet de anlıyor ki TBMM'nin gündemine getirecekler. Çoğunlukları yeterlidir. Sayın Lütfü Türkkan'ın yargılanmasını da sağlayabilirler. Bundan bir rahatsızlığımız yok. O yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. İktidarın nasıl bir hazırlığı varsa bizim de o konuyla alakalı hazırlıklarımız var. Sayın Türkkan bir hata yapmıştır. O hatanın bedelini de görevinden istifa ederek ödemiştir ama iktidarın özellikle gazi ve şehit aileleri noktasında, bu olayın çok fevkinde ciddi sabıkaları da vardır."
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