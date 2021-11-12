İttifak konuşuldu mu? Karamollaoğlu'ndan açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, 2 saat 15 dakika sürmüştü.Başkan Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ikili görüşmesi gündeme oturdu. Karamollaoğlu, Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi'ye ittifak görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Karamollaoğlu, merak edilen ittifak sorusuna da cevap verdi.BAŞKANLIK SİSTEMİ KONUSUNDA NE KONUŞTULAR?Selvi, görüşmede ağırlıklı olarak parlamenter sistem ile başkanlık sistemi üzerinde durulduğunu sistemle ilgili önemli değerlendirmeler yapıldığını aktararak Karamollaoğlu'nın Başkanlık sitemiyle ilgili görüşlerini paylaştı.Karamollaoğlu başlkanlık sitemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;“Başkanlık sisteminde, bize göre doğru bulmadığımız yönler var. Onları paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanı da başkanlık sistemini savundu. Bize göre istikrarın sağlanması açısından önemli dedi. Ülkede gerginliğin olmaması, farklı düşüncelerin ifade edilmesine imkân sağlanması gerekir dedim. Siyasette de gerginliğin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ettim. Aslında bunlar benim dışarıda da söylediğim konular. Dışarıda söylediklerimi içeride de belli bir üslupla dile getirdim.”İTTİFAK SORUSUNA KARAMOLLAOĞLU'NDAN CEVAPKaramollaoğlu, 'İttifak konusu gündeme geldi mi?' sorusuna, ''Elbetteki gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bizden destek olmamızı istedi. Ben de yönetim anlamında Başkanlık sistemine temelden karşı olmadığımızı söyledim. Ancak denetim ve denge mekanizmalarının olmasını istiyoruz dedim. Amerika’da da başkanlık sistemi var ama denge ve denetleme sistemleri de güçlü dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da yüzde 50 artı 1, orada bir sıkıntı var ama siyasi istikrar açısından başkanlık sistemini yararlı görüyoruz dedi. Biz prensip olarak sistem konusunu önemsiyoruz. Onu ifade ettim. Ben zaten daha önce de açıklamıştım. İttifak meselesi gündemde olmadığı için şimdiden o konuda çok konuşmayı doğru bulmuyoruz.'' diye cevap verdi.İZLENİMGörüşmeyle ilgili izlenimlerini aktaran Abdülkadir Selvi, ''Karamollaoğlu’nun görüşmeden samimi olarak memnun olduğunu gördüm. Zaten bunu kendisi de ifade etti. Ama bu memnuniyeti Cumhur İttifakı’na katılacağı anlamına gelmiyor. Ama Erdoğan ile diyaloglarının süreceği izlenimini edindim.'' ifadelerine yer verdi.