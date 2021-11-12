  • USD: 9,91 - 9,93
  • EURO: 11,34 - 11,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İttifak konuşuldu mu? Karamollaoğlu'ndan açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelmesinin yankıları sürüyor. Saadet Lideri, ittifak konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İttifak konuşuldu mu? Karamollaoğlu'ndan açıklama!
Ekleme: 12.11.2021 - 19:03 Güncelleme: 12.11.2021 - 19:09 / Editör: Ozge Selin
İttifak konuşuldu mu? Karamollaoğlu'ndan açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, 2 saat 15 dakika sürmüştü.

Başkan Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ikili görüşmesi gündeme oturdu. Karamollaoğlu, Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi'ye ittifak görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Karamollaoğlu, merak edilen ittifak sorusuna da cevap verdi.

BAŞKANLIK SİSTEMİ KONUSUNDA NE KONUŞTULAR?

Selvi, görüşmede ağırlıklı olarak parlamenter sistem ile başkanlık sistemi üzerinde durulduğunu sistemle ilgili önemli değerlendirmeler yapıldığını aktararak Karamollaoğlu'nın Başkanlık sitemiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Karamollaoğlu başlkanlık sitemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Başkanlık sisteminde, bize göre doğru bulmadığımız yönler var. Onları paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanı da başkanlık sistemini savundu. Bize göre istikrarın sağlanması açısından önemli dedi. Ülkede gerginliğin olmaması, farklı düşüncelerin ifade edilmesine imkân sağlanması gerekir dedim. Siyasette de gerginliğin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ettim. Aslında bunlar benim dışarıda da söylediğim konular. Dışarıda söylediklerimi içeride de belli bir üslupla dile getirdim.”

İTTİFAK SORUSUNA KARAMOLLAOĞLU'NDAN CEVAP

Karamollaoğlu, 'İttifak konusu gündeme geldi mi?' sorusuna, ''Elbetteki gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bizden destek olmamızı istedi. Ben de yönetim anlamında Başkanlık sistemine temelden karşı olmadığımızı söyledim. Ancak denetim ve denge mekanizmalarının olmasını istiyoruz dedim. Amerika’da da başkanlık sistemi var ama denge ve denetleme sistemleri de güçlü dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da yüzde 50 artı 1, orada bir sıkıntı var ama siyasi istikrar açısından başkanlık sistemini yararlı görüyoruz dedi. Biz prensip olarak sistem konusunu önemsiyoruz. Onu ifade ettim. Ben zaten daha önce de açıklamıştım. İttifak meselesi gündemde olmadığı için şimdiden o konuda çok konuşmayı doğru bulmuyoruz.'' diye cevap verdi.

İZLENİM

Görüşmeyle ilgili izlenimlerini aktaran Abdülkadir Selvi, ''Karamollaoğlu’nun görüşmeden samimi olarak memnun olduğunu gördüm. Zaten bunu kendisi de ifade etti. Ama bu memnuniyeti Cumhur İttifakı’na katılacağı anlamına gelmiyor. Ama Erdoğan ile diyaloglarının süreceği izlenimini edindim.'' ifadelerine yer verdi.
12 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Sırp lider Dodik'ten önemli açıklamalar: Balkanlar'da savaş istemiyoruz
İttifak konuşuldu mu? Karamollaoğlu'ndan açıklama!
İYİ Partili Dervişoğlu şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkmayı sürdürdü: Partimize kumpas kuruluyor
Bakan yardımcısı çarpıcı tabloyu açıkladı: Yüzde 95’i çöpe gidiyor
AK Parti'den yeni EYT açıklaması
Başkan Erdoğan'dan zirve sonrası önemli açıklama!
Savunma sanayiinde dev anlaşma! Baykar ve ASELSAN el sıkıştı
Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!
Ayaklarına taş bağlayıp kanala attılar! Ölen gencin katili 'en yakını' çıktı!
Türk mühendisler yapılamaz denileni yaptı! İtalya fiyat yükseltti Türkiye milli Deniz Topu geliştirdi!
İstanbul'a fahiş zam yağmuru! Bayiler, Hamidiye A.Ş Su fabrikasını protesto ediyor
Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi İstanbul Zirvesi'nde önemli açıklamalar!
19 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bak sen! İETT üzerinden yolsuzluk! İstanbullunun 127 milyon TL'si buhar oldu!
10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kusmuştu: Soruşturma başlatıldı
AK Parti'den son dakika EYT açıklaması: Kamuoyu ile paylaşacağız!
Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ile ilgili fezlekede yeni gelişme
Süleyman Soylu: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet
ROKETSAN, 3 yıl içerisinde yakın hava savunma sistemi LEVENT'i kullanıma sunacak
Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

24 il risk altında! Marmara Depremi için tarih verildi

24 il risk altında! Marmara Depremi için tarih verildi

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

Apple'ın yapmadığını yapıp satışa çıkartmıştı! Satıldığı fiyatı görenler büyük şok yaşadı

Apple'ın yapmadığını yapıp satışa çıkartmıştı! Satıldığı fiyatı görenler büyük şok yaşadı

Instagram'a durum ekleme özelliği geldi

Instagram'a durum ekleme özelliği geldi