İstanbul'da Türk Konseyi İstanbul Zirvesi!

'TÜRK KONSEYİ 8. ZİRVESİ' DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDAGERÇEKLEŞTİRİLECEKTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evsahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.'Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler' temalı zirveye, AzerbaycanCumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, KırgızistanCumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemciülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban katılacak.Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüylekonseye ilk defa katılan Türkmenistan'ı temsil edecek. Zirvede, Türk Konseyi'nin isminin 'TürkDevletleri Teşkilatı' olarak değiştirilmesi ve önümüzdeki 20 yıla matuf Vizyon Belgesi'ninkabul edilmesi dahil, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararların alınmasıbekleniyor.Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceği zirvede, işbirliğinin her alandadaha da geliştirilmesine ilişkin konular ele alınacak. Başkan Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca,mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirve Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndabulunan Fatin Rüştü Zorlu Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından aile fotoğrafınınçekilmesiyle başlayacak. Akşam saatlerinde zirvenin ardından bir basın toplantısıgerçekleştirilecek.