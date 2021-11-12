İstanbul'da Türk Konseyi İstanbul Zirvesi!
Başkan Erdoğan, Türk Konseyi İstanbul Zirvesi kapsamında, Türk Konseyi Genel Sekreterliğindeki açılış ve bayrak çekme törenine katıldı.
'TÜRK KONSEYİ 8. ZİRVESİ' DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev
sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.
'Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler' temalı zirveye, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci
ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban katılacak.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüyle
konseye ilk defa katılan Türkmenistan'ı temsil edecek. Zirvede, Türk Konseyi'nin isminin 'Türk
Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirilmesi ve önümüzdeki 20 yıla matuf Vizyon Belgesi'nin
kabul edilmesi dahil, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararların alınması
bekleniyor.
Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceği zirvede, işbirliğinin her alanda
daha da geliştirilmesine ilişkin konular ele alınacak. Başkan Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca,
mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirve Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda
bulunan Fatin Rüştü Zorlu Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından aile fotoğrafının
çekilmesiyle başlayacak. Akşam saatlerinde zirvenin ardından bir basın toplantısı
gerçekleştirilecek.