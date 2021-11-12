Heyecanlandıran görüntü! 3 metre mesafede köpek balıkları

Ortaca ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda köpek balıkları zaman zaman kıyıya 3 metre mesafeye kadar yaklaştı."İLK KEZ GÖRÜYORUZ"Sahil kesiminde gezintiye çıkan Servet Şimşek, 6 köpek balığını avlanırken cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Şimşek, ''Sahilden açık mesafede camgöz ve kum türü köpekbalıkları görüyorduk. Ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez görüyoruz. Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim'' dedi.