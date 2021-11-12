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HDP'li eski vekil terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan HDP Adıyaman Eski Milletvekili Behçet Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele şubesinde yapılan sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

HDP'li eski vekil terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı
Ekleme: 12.11.2021 - 09:32 Güncelleme: 12.11.2021 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
HDP'li eski vekil terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne finasman sağlayan ve örgüt üyeliği kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde HDP Adıyaman Eski Milletvekili Behçet Yıldırım gözaltına alınmıştı.

25. ve 26. dönem HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele şubesinde yapılan sorgulamasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı eski Milletvekili Yıldırım’ı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk etti. Mahkeme Behçet Yıldırım’ın tutuklanmasına karar verdi. Yıldırım, jandarma görevlileri tarafından teslim edilmek üzere cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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