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Haluk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım: Maalesef Özdemir Bey göremedi

Twitter hesabından Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını paylaşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ı da anarak, '2 yıl önce Özdemir Bey, 'Mutlaka yap bunu.' dediği için Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını ürettik. Maalesef Özdemir Bey göremedi.' Babam Özdemir Bayraktar'dan #SahaExpo2021'de hoş bir seda..." ifadesini kullandı.

Haluk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım: Maalesef Özdemir Bey göremedi
Ekleme: 12.11.2021 - 11:49 Güncelleme: 12.11.2021 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Haluk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım: Maalesef Özdemir Bey göremedi
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından Dener Makina tarafından üretilen Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasına ilişkin paylaşımda bulundu.

'MAALESEF ÖZDEMİR BEY GÖREMEDİ'

Bayraktar, 'Bugün 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Dener Makina'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dener:'2 yıl önce Özdemir Bey, 'Mutlaka yap bunu.' dediği için Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını ürettik. Maalesef Özdemir Bey göremedi.' Babam Özdemir Bayraktar'dan #SahaExpo2021'de hoş bir seda...' ifadesini kullandı.





Haluk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım: Maalesef Özdemir Bey göremedi
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