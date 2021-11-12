Diyarbakır annesi: Pervin Buldan'ın kızı Avrupa'da geziyor, benim kızım dağda

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 801'inci gününde de sürdü.TERÖRE KARŞI 'BÜYÜK BULUŞMA' YÜRÜYÜŞÜEvlat nöbetinde 800 günü geride bırakan aileler, teröre karşı, 'Büyük buluşma' adıyla yürüyüş düzenledi.HDP İl Başkanlığı binası önünde başlayan ve Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden yürüyüşte aileler, ellerinde Türk bayrağı, çocuklarının fotoğrafı ile 'Artık yeter, düşün yakamızdan', 'Kürt-Türk kardeştir, HDP kalleştir', 'Türkiye nöbette' yazılı dövizler taşıdı.'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz', 'Annelerin isyanı PKK'yı yenecek' sloganlarının atıldığı yürüyüş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde sona erdi.BİRÇOK İLDEN MAĞDUR AİLELER KATILDIYürüyüşe Van, Muş Şırnak ve Hakkari'de dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler ile Türkiye'nin birçok ilinden gelen evlatları dağa kaçırılan anne ve babalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi.'HDP'NİN İÇ YÜZÜNÜ BÜTÜN TÜRKİYE GÖRSÜN'Oğlu Bayram için eylem yapan anne Ayten Elhaman, yaptığı açıklamada, evlatları için eylem yaptıklarını söyledi.Evlatlarını PKK için büyütmediklerini dile getiren Elhaman, şöyle konuştu:'Kız ve erkek çocuk fark etmeksizin 9-10 yaşındaki çocukları acımadan annelerin kucağından alıp dağlarda, taşlarda süründürüyorlar, öldürüyorlar. Biz evlatlarımızı istiyoruz. HDP'nin iç yüzünü artık bütün Türkiye görsün, bütün dünya duysun. HDP, PKK çocuklarımızın katili, çocuk hırsızı.'Elhaman, ilk günden bu yana kendilerine desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.Evladına teslim olma çağırısında bulunan Elhaman, 'Lütfen gelin Türkiye Devleti'mize, kolluk ve jandarma kuvvetlerimize teslim olun, korkmayın.' ifadelerini kullandı.'KÜRTLERİN YÜREĞİNİ ONLAR YAKTI'Oğlu Mehmet için gelen Sariye Tokay da Kürtçe, terör örgütü PKK'nın uzun yıllardır Kürtlerin, asker ve polis annelerinin ciğerini yaktığını belirtti.'Evlatlarımız için mücadele ediyoruz. buradan kalkmayacağız.' diyen Tokay, 'Hani insan hakları, hani çocuk hakları. Hiçbir gün Kürtleri temsil etmediler. 'Kürtleri temsil ediyoruz.' diyorlar, ben de Kürt değil miyim, yalan söylüyorlar. Kürtlerin yüreğini onlar yaktı.' dedi.'GERİ DÖNÜN, ORASI SİZİN YERİNİZ DEĞİL'Oğlu Rojhat için eylem yapan Necibe Çiftçi de çocuğuna kavuşmak istediğini belirtti.HDP ve PKK'ya tepki gösteren Çiftçi, 'Allah'ın izniyle bu HDP ve PKK çökertilecek.' ifadesini kullandı.Oğluna seslenen Çiftçi, 'Oğlum geri dön. 33 oğlumuz dağdan gelip teslim oldu. Yeter artık dağdaki tüm evlatlara sesleniyorum. Geri dönün, artık orası sizin yeriniz değil.' diye konuştu.'OĞLUM, SENİ KOKLAMAK İSTİYORUM'Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evlat nöbetinde 800 günü geride bıraktıklarını söyledi.6 yıldır evladının kokusuna hasret kaldığını, evlatlarına kavuşan ailelerin yaşadığı mutluğu kendisinin de yaşamak istediğini dile getiren Üçdağ, 'Dağda tek bir evlat kalmayana kadar gitmeyeceğiz. Çünkü biz burada evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Hiçbir şekilde gitmeyeceğiz. Tüm Türkiye HDP'nin iç yüzünü görsün çünkü oğlum HDP tarafından kandırıldı gitti. Oğlum, seni koklamak istiyorum. Gel ne olursun sesime ses ver.' diye konuştu.'PERVİN BULDAN, SENİN KIZIN AVRUPA'DA, BENİM KIZIM DAĞDA'Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan Esmer Koç, evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini vurguladı.Kızından 8 yıldır haber alamadığını aktaran Koç, 'Kızım HDP'liler tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK'ya verildi. 800 gündür evlat nöbetini tutuyorum. HDP ve PKK' dan evladımı istiyorum. Artık yeter versinler evlatlarımızı.' dedi.Kızı kaçırıldığında ayağından ameliyatlı olduğunu dile getiren Koç, 'HDP'ye sesleniyorum. Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor. Benim kızım dağda, taşta, toprakta geziyor. Lanet olsun size.' sözlerine yer verdi.