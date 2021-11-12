Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı! Yeni tahmini gündeme bomba gibi düştü

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamaları ile dikkat çekiyordu. Bill Gates'ten gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. Gates iklim değişikliği için yaptığı açıklamalarında o sözün 'gerçekçi' olmadığını belirtirken BM Genel Sekreteri António Guterres itiraf gibi bir açıklamada bulundu

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yaptığı açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyanın bir numaralı küresel gündemi olan koronavirüs dışında iki felaket tahminini açıklayan Bill Gates, 'yıkımı çok daha ağır olacak' diyerek iklim değişikliğine dikkat çekmişti. Gates'ten konuya ilişkin gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.DÜNYAYI BEKLEYEN YENİ TEHLİKEDünyada çeyrek milyardan fazla insana bulaşan koronavirüs salgını ile yaptığı açıkamaları ile adından söz ettiren Gates, yeni tehlikeyi açıkladı.HAKLI ÇIKMIŞTI2015 yılında Covid-19 bnezeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirken Gates, haklı çıkmıştı.BİR SONRAKİ KÜRESEL FELAKETGates, bu kez de gezegenimizin karşılaşacağı yeni felakete karşı uyardı. Dünyanın bir sonraki küresel felaketi iklim değişikliği olacak diyen Gates'ten dikkat çeken uyarılar geldi.Gates, G20 zirvesi bildirisinde küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması sözünün gerçekçi olmadığını açıkladı.DÜNYA HEDEFİ KAÇIRACAKDünyanın sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlama hedefini kaçıracağı konusunda uyarılarda bulunan Gates açıklamasında çok konuşulacak ifadelere yer verdi.O ÜLKELERİ İŞARET ETTİDünya nüfusunun yüzde 65'inin Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere orta gelirli ülkelerde yaşadığının altını çizen Gates, 'Onlar iklimin anahtarı. Dünyadaki emisyonların çoğu orta gelirli ülkelerden geliyor' dedi.GATES'İN UYARISI SONRASI İTİRAF!Gates'in bu açıklamalarının yankıları sürerken BM Genel Sekreteri António Guterres'ten itiraf gibi açıklamalar geldi. Guterres, zirvede hükümetlerin karbonmonoksit salımını yeterli derecede kesme taahhütlerini büyük ihtimalle vermeyeceğini kaydetti.