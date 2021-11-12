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Bakan yardımcısı çarpıcı tabloyu açıkladı: Yüzde 95’i çöpe gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Türkiye'deki doğaltaş konusunun zayıf noktaları olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’de çıkarılan mermerin sadece yüzde 5’nin işlenebiliyor, geri kalanı çöpe gidiyor" dedi.

Bakan yardımcısı çarpıcı tabloyu açıkladı: Yüzde 95’i çöpe gidiyor
Ekleme: 12.11.2021 - 18:14 Güncelleme: 12.11.2021 - 18:21 / Editör: Ozge Selin
Bakan yardımcısı çarpıcı tabloyu açıkladı: Yüzde 95’i çöpe gidiyor
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, doğaltaş konusunda Türkiye’nin fevkalade zengin bir ülke olduğunu kaydederek, “Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40’ı Türkiye’de, bu çok önemli bir rakam. Böyle büyük potansiyele sahip olan ülkemizin doğaltaş konusunda bazı zayıf noktaları da var. Örneğin verimliliği çok zayıf olması” dedi.

Mermer sektöründe Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar’da, mermer sektörü temsilcileri ile ilgili bakanlıkların bürokratlarının katılımı ile ‘Ekonomi Zirvesi’ yapıldı.

Kentteki termal bir otelde gerçekleştirilen zirveye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Zirvede, mermer sektöründeki yatırımcıların hem kendilerine hem de yatırım yaptıkları şehri ve neden bu kente yatırım yapılması gerektiği ile bölgedeki ekonomik koşullar ve geliştirilmesi gereken noktaların masaya yatırıldı.

“AFYONKARAHİSAR YERÜSTÜ GİBİ YER ALTI ZENGİNLİKLERİNİN DE FAZLA ODLUĞU BİR KENT”

Zirvede konuşan Vali Çiçek, Afyonkarahisar’ın gizemli bir şehir olduğunu ve yerüstü gibi yer altı zenginliklerinin de fazla odluğu bir kent olduğunu ifade etti. Vali Çiçek, “Afyonkarahisar Türkiye mermer ihracatının yüzde 11.54’ünü karşılıyor. Sadece mermerden 200 milyon dolar ihracat yapıyor. 7 bin 122 kişi mermer sektöründe çalışıyor ve ekmek yiyor. Cenab-ı Allah yerin altına mermer ile birlikte termal suları da nasip etmiş. Bu anlamda da 32 bin yatak kapasiteli otelleri tesisleri olan bir kent. Afyonkarahisar yer üstü zenginlikleri ile de marka olmuş bir şehir” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN DOĞALTAŞ KONUSUNDA BAZI ZAYIF NOKTALARI DA VAR”

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Şeref Kalaycı ise Türkiye’nin maden çeşitliliği açısından zengin bir ülke olduğuna dikkat çekti. Kalaycı, “Mesela dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 70 çeşidi ülkemizde var. Bugün burada doğallaş masaya yatıracağımız mermer doğlataşın atlında bir başlıktır. Doğaltaş konusunda da Türkiye fevkalade zengin bir ülke. Kaynak anlamında mesela dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40’ı Türkiye’de. Bu çok önemli bir rakam. Bu kadar büyük potansiyele sahip olan ülkemizin doğaltaş konusunda bazı zayıf noktaları da var. Örneğin verimliliği çok zayıf olması gibi” diye konuştu.

“200 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAMDAN BAHSEDİYORUZ”

Türkiye’de doğaltaş çeşitliliğinde fazla odluğunu ve sektörde 2 bine yakın fabrikada 200 binin üzerinde doğrudan istihdam sağlandığını vurgulayan Prof. Dr. Şeref Kalaycı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mermerde Türkiye’de literatürde 300 çeşit mermer, 200 çeşit traverten, 650 çeşit renk ve ton olduğu söyleniyor. Bu gerçekten çok büyük bir zenginliktir, ülkemiz açısından. Büyük bir avantajdır mermer için. Küçüklü büyüklü yaklaşık 2 bin fabrikadan bahsediyoruz. 9 bin atölyeden bahse diyoruz. 200 binin üzerinde istihdamdan bahsediyoruz. Dolaylı olarak bu rakamı 4 ile 5 ile çarpın. Dolayısıyla öyle mermer denilince hafife alınılacak küçük bir sektörden bahsetmiyoruz.”

Gerçekleştirilen toplantı plaket takdimi sonrası yapılan ve sektörün sorunları ile beklentilerinin tartışıldığı paneller ile devam etti.
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