  • USD: 9,91 - 9,93
  • EURO: 11,34 - 11,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeşim Erdoğan Türk dünyasının lideri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tüm dünyada Türkiye'nin gücünün herkesçe tanındığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün kuvvetleniyor, güçleniyor çünkü hem ekonomik hem askeri anlamda çok önemli bir coğrafyaya sahibiz." dedi. Aliyev ayrıca, "Türk dünyasının lideri olarak sevgili kardeşim (Başkan Erdoğan) sadece ve sadece bu çabalarında başarıya ulaşacaktır çünkü kendisinin büyük vizyonu sayesinde Türkiye çok büyük yol katetti." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeşim Erdoğan Türk dünyasının lideri
Ekleme: 12.11.2021 - 22:22 Güncelleme: 12.11.2021 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeşim Erdoğan Türk dünyasının lideri
Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri

"TÜRK DÜNYASININ LİDER ERDOĞAN"

Türkiye'nin Türk Konseyi dönem başkanlığını başarıyla yürüteceğini ifade eden Aliyev, "Türk dünyasının lideri olarak sevgili kardeşim (Başkan Erdoğan) sadece ve sadece bu çabalarında başarıya ulaşacaktır çünkü kendisinin büyük vizyonu sayesinde Türkiye çok büyük yol katetti. Türkiye, sadece bölgede değil, küresel anlamda da tüm dünyada büyük bir güç olduğunu ortaya koydu. Tüm dünyada artık Türkiye'nin gücü tanınıyor. Hem siyasi hem askeri gücünden bahsediyoruz ve dünyada hiçbir ülke yok ki Türkiye'nin bu gücünün farkında olmasın." diye konuştu.

Aliyev, Türk dünyasının kalbinin burada attığını belirterek, bunun kendilerine ilave güç ve güven verdiğini söyledi. Azerbaycan halkı adına Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ın Azerbaycan'da saygı ve sevgiyle anıldığını kaydetti. Türk Konseyinin temelinde "tarihten gelen doğal ortaklıklar"ın söz konusu olduğunu vurgulayan Aliyev, bunların yanı sıra birtakım yeni zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİLER HER GEÇEN GÜN KUVVETLENİYOR"

Aliyev, Türk Konseyi liderlerinin ülkelerini güçlendirmek ve kalkındırmak istediğini anlattı. "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün kuvvetleniyor, güçleniyor çünkü hem ekonomik hem askeri anlamda çok önemli bir coğrafyaya sahibiz." ifadesini kullanan Aliyev, şunları söyledi:

"Bu da son derece önemli. Doğal kaynaklarımız, ulaşım, iletişim kaynaklarımız var. Bölgemiz Türkiye gibi bir güce sahip çünkü Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. Türkiye, bu önemli görevini hem bölgesel hem de küresel anlamda barış ve istikrar için kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu dönem başkanlığı sırasında tüm hedeflere ulaşmak mümkün olacaktır."

"KURULUŞUMUZ ÇEKİCİLİĞİNİ ARTIRIYOR"

Aliyev, Türkmenistan'ın Türk Konseyine gözlemci üye olarak katılım sağladığını ve bunun önemli bir adım olduğunu belirterek, bundan sonra Türkmenistan'ı üye olarak görmek istediklerini ifade etti. Bakü zirvesinde Özbekistan'ın Konsey'e üye olduğunu kaydeden Aliyev, "2009 yılında Nahçıvan Anlaşması'nı imzaladığımız zaman sadece 4 devletken bugün bu sayı 7'ye yükselmiş durumda. Kuruluşumuz her geçen gün çekiciliğini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"300'DE FAZLA KÖY VE YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI"

Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de birlik içinde hareket ettiklerini ve bir video konferans düzenlediklerini, birbirlerine yardımda bulunduklarını söyledi. Karabağ'ın işgalden kurtarılışını 4 gün önce büyük coşkuyla kutladıklarını kaydeden Aliyev, 30 yıllık işgale son verdiklerini anlattı. Aliyev, "Bu, gerçekten bir adalet savaşıydı. Kendi topraklarımızda bu savaşa girmek zorunda kaldık. Birçok şehit verdik." dedi. Karabağ Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren Ermenistan'ın Azerbaycan'a bir takvim iletmesi gerektiğini kaydeden Aliyev, "İşgal altındaki topraklarımızdan ne gibi bir süreç içinde kendi askerlerini geri çekeceklerini belirtmeleri gerekir dedim ve 44 gün sonra Ermenistan, bu şekilde ateşkes ilan etmiş oldu." şeklinde konuştu. Aliyev, "Burada 300'den fazla köy ve yerleşim yeri işgalden kurtarıldı ve yüzlerce köyü Ermenilerin işgal ettiği topraklardan kurtarmış olduk." diye konuştu.

"BİRÇOK TÜRK ŞRKETİ BURADAKİ ALTYAPISININ YENİDEN İNŞA EDİLMESİ PROJELERİNE DAHİL EDİLDİ"

Başkan Erdoğan'ın da 2 kez Şuşa'yı ziyaret ettiğini belirten Aliyev, burada yaşanan tahribata şahit olduğunu dile getirdi. Aliyev, "Türkiye'nin desteği sayesinde birçok Türk şirketi, buradaki altyapının yeniden inşa edilmesi projelerine dahil edildi. Demir yolları, yollar, havalimanları gibi büyük projelerin Türk şirketlerinin performansıyla bir an önce tamamlanacağından eminim." ifadelerini kullandı. Aliyev, bölgede gerçekleştireceği okul inşaatı dolayısıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeşim Erdoğan Türk dünyasının lideri
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması!
Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı
12 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Sırp lider Dodik'ten önemli açıklamalar: Balkanlar'da savaş istemiyoruz
İttifak konuşuldu mu? Karamollaoğlu'ndan açıklama!
İYİ Partili Dervişoğlu şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkmayı sürdürdü: Partimize kumpas kuruluyor
Bakan yardımcısı çarpıcı tabloyu açıkladı: Yüzde 95’i çöpe gidiyor
AK Parti'den yeni EYT açıklaması
Başkan Erdoğan'dan zirve sonrası önemli açıklama!
Savunma sanayiinde dev anlaşma! Baykar ve ASELSAN el sıkıştı
Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!
Ayaklarına taş bağlayıp kanala attılar! Ölen gencin katili 'en yakını' çıktı!
Türk mühendisler yapılamaz denileni yaptı! İtalya fiyat yükseltti Türkiye milli Deniz Topu geliştirdi!
İstanbul'a fahiş zam yağmuru! Bayiler, Hamidiye A.Ş Su fabrikasını protesto ediyor
Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi İstanbul Zirvesi'nde önemli açıklamalar!
19 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bak sen! İETT üzerinden yolsuzluk! İstanbullunun 127 milyon TL'si buhar oldu!
10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kusmuştu: Soruşturma başlatıldı
AK Parti'den son dakika EYT açıklaması: Kamuoyu ile paylaşacağız!
Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

24 il risk altında! Marmara Depremi için tarih verildi

24 il risk altında! Marmara Depremi için tarih verildi

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

Apple'ın yapmadığını yapıp satışa çıkartmıştı! Satıldığı fiyatı görenler büyük şok yaşadı

Apple'ın yapmadığını yapıp satışa çıkartmıştı! Satıldığı fiyatı görenler büyük şok yaşadı

Instagram'a durum ekleme özelliği geldi

Instagram'a durum ekleme özelliği geldi