Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kardeşim Erdoğan Türk dünyasının lideri

Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri"TÜRK DÜNYASININ LİDER ERDOĞAN"Türkiye'nin Türk Konseyi dönem başkanlığını başarıyla yürüteceğini ifade eden Aliyev, "Türk dünyasının lideri olarak sevgili kardeşim (Başkan Erdoğan) sadece ve sadece bu çabalarında başarıya ulaşacaktır çünkü kendisinin büyük vizyonu sayesinde Türkiye çok büyük yol katetti. Türkiye, sadece bölgede değil, küresel anlamda da tüm dünyada büyük bir güç olduğunu ortaya koydu. Tüm dünyada artık Türkiye'nin gücü tanınıyor. Hem siyasi hem askeri gücünden bahsediyoruz ve dünyada hiçbir ülke yok ki Türkiye'nin bu gücünün farkında olmasın." diye konuştu.Aliyev, Türk dünyasının kalbinin burada attığını belirterek, bunun kendilerine ilave güç ve güven verdiğini söyledi. Azerbaycan halkı adına Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ın Azerbaycan'da saygı ve sevgiyle anıldığını kaydetti. Türk Konseyinin temelinde "tarihten gelen doğal ortaklıklar"ın söz konusu olduğunu vurgulayan Aliyev, bunların yanı sıra birtakım yeni zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi."ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİLER HER GEÇEN GÜN KUVVETLENİYOR"Aliyev, Türk Konseyi liderlerinin ülkelerini güçlendirmek ve kalkındırmak istediğini anlattı. "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün kuvvetleniyor, güçleniyor çünkü hem ekonomik hem askeri anlamda çok önemli bir coğrafyaya sahibiz." ifadesini kullanan Aliyev, şunları söyledi:"Bu da son derece önemli. Doğal kaynaklarımız, ulaşım, iletişim kaynaklarımız var. Bölgemiz Türkiye gibi bir güce sahip çünkü Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. Türkiye, bu önemli görevini hem bölgesel hem de küresel anlamda barış ve istikrar için kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu dönem başkanlığı sırasında tüm hedeflere ulaşmak mümkün olacaktır.""KURULUŞUMUZ ÇEKİCİLİĞİNİ ARTIRIYOR"Aliyev, Türkmenistan'ın Türk Konseyine gözlemci üye olarak katılım sağladığını ve bunun önemli bir adım olduğunu belirterek, bundan sonra Türkmenistan'ı üye olarak görmek istediklerini ifade etti. Bakü zirvesinde Özbekistan'ın Konsey'e üye olduğunu kaydeden Aliyev, "2009 yılında Nahçıvan Anlaşması'nı imzaladığımız zaman sadece 4 devletken bugün bu sayı 7'ye yükselmiş durumda. Kuruluşumuz her geçen gün çekiciliğini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu."300'DE FAZLA KÖY VE YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI"Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de birlik içinde hareket ettiklerini ve bir video konferans düzenlediklerini, birbirlerine yardımda bulunduklarını söyledi. Karabağ'ın işgalden kurtarılışını 4 gün önce büyük coşkuyla kutladıklarını kaydeden Aliyev, 30 yıllık işgale son verdiklerini anlattı. Aliyev, "Bu, gerçekten bir adalet savaşıydı. Kendi topraklarımızda bu savaşa girmek zorunda kaldık. Birçok şehit verdik." dedi. Karabağ Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren Ermenistan'ın Azerbaycan'a bir takvim iletmesi gerektiğini kaydeden Aliyev, "İşgal altındaki topraklarımızdan ne gibi bir süreç içinde kendi askerlerini geri çekeceklerini belirtmeleri gerekir dedim ve 44 gün sonra Ermenistan, bu şekilde ateşkes ilan etmiş oldu." şeklinde konuştu. Aliyev, "Burada 300'den fazla köy ve yerleşim yeri işgalden kurtarıldı ve yüzlerce köyü Ermenilerin işgal ettiği topraklardan kurtarmış olduk." diye konuştu."BİRÇOK TÜRK ŞRKETİ BURADAKİ ALTYAPISININ YENİDEN İNŞA EDİLMESİ PROJELERİNE DAHİL EDİLDİ"Başkan Erdoğan'ın da 2 kez Şuşa'yı ziyaret ettiğini belirten Aliyev, burada yaşanan tahribata şahit olduğunu dile getirdi. Aliyev, "Türkiye'nin desteği sayesinde birçok Türk şirketi, buradaki altyapının yeniden inşa edilmesi projelerine dahil edildi. Demir yolları, yollar, havalimanları gibi büyük projelerin Türk şirketlerinin performansıyla bir an önce tamamlanacağından eminim." ifadelerini kullandı. Aliyev, bölgede gerçekleştireceği okul inşaatı dolayısıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür etti.