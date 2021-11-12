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Ayaklarına taş bağlayıp kanala attılar! Ölen gencin katili 'en yakını' çıktı!

Adana'da ayaklarına taş bağlanıp sulama kanalına atılan, boğazında kesi izi bulunan cesedin, Ali Ertan’a (21) ait olduğu tespit edildi. Gencin katilinin babası olduğu öğrenildi. Anne, üvey anne ve eniştenin ise cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürüldü.

Ayaklarına taş bağlayıp kanala attılar! Ölen gencin katili 'en yakını' çıktı!
Ekleme: 12.11.2021 - 16:40 Güncelleme: 12.11.2021 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Ayaklarına taş bağlayıp kanala attılar! Ölen gencin katili 'en yakını' çıktı!
Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde 11 Kasım günü, narenciye bahçesinde bekçilik yapan kişi, sulama kanalında içinde ceset bulunan çuval gördü.

Bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen su altı polisleri çuvaldaki erkek cesedini sudan çıkardı.

Yapılan incelemede yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi. İncelemenin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan otopside, cesedin Ali Ertan'a ait olduğu tespit edildi. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Ali Ertan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, gencin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında babası M.E, annesi A.E. ve henüz isimleri öğrenilemeyen üvey annesi ve eniştesini gözaltına aldı.

KATİLİ ÖĞRETMEN BABASI ÇIKTI

Öğretmen olduğu öğrenilen baba M.E'nin merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı oğlu Ali E'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra aracıyla yaklaşık 10 kilometre uzaktaki sulama kanalına götürerek attığı tespit edildi.



CİNAYETİN NEDENİ

Ekipler uyuşturucu nedeniyle başlayan kavganın ardından cinayetin işlendiğini düşünüyor.

ANNESİ, ÜVEY ANNESİ, ENİŞTESİ GÖZALTINDA

Anne, üvey anne ve eniştenin ise cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürüldü.

Öte yandan Ali Ertan'ın, yakınları tarafından alınan cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi.

Emniyetteki 4 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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