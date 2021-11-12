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Antalya'da 11 yıl önce boğulan genç, kimsesizler mezarlığından çıktı

Amcasının yanından denize girmek için ayrılan 17 yaşındaki gencin 11 yıl önce boğulmasının ardından bulunduğu ve kimsesiz olduğu için 2 yıl kadavra olarak kullanıldığı belirlendi.

Ekleme: 12.11.2021 - 16:50 Güncelleme: 12.11.2021 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da 11 yıl önce boğulan genç, kimsesizler mezarlığından çıktıMersin Mut'ta yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Halit Emdirme, 23 Haziran 2010'da yaz tatilini geçirmek için Antalya’nın Alanya ilçesindeki amcası Yakup Emdirme'nin yanına gitti.

Denize gideceğini söyleyerek amcasının yanından ayrılan Emdirme'den, bir daha haber alınamadı.

BABASI KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ
Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Halit'in babası Yunus Emdirme, kaybolan oğlunun bulunması için 2010 ve 2012 yılında bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı. Yunus Emdirme 2016 yılında, 50 yaşında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

POLİS DOSYAYI YENİDEN AÇTI

2014 yılında Alanya Adliyesi'nde kapatılan Halit Emdirme'nin dosyası, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yeniden açıldı. Polis, o tarihte Alanya'da bulunan kimliği belirsiz cesetleri incelemeye aldı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Dinek mevkisinde denizde boğulmuş olarak bulunan ceset üzerinde çalışmayı yoğunlaştıran ekipler, 40- 45 yaşlarında olarak kayıtlara geçerek kimsesizler mezarlığına gömüldüğü bilgisine ulaştı.


DNA'LARI UYDU

Cesedin kimsesizler mezarlığından çıkartılması için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan izin alan polis, cesedin 40-45 yaşlarında olmadığına kanaat getirdi. Polis, cesetten ve Halit Emdirme'nin annesi Hanife (53) Emdirme'den aldıkları DNA örneklerini İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

KADAVRA OLARAK KULLANILDI

Polisin araştırmaları sonucunda, cesedin denizden çıkarıldıktan sonra kimliğinin belirsiz olması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2016 yılına kadar kadavra olarak kullanıldığı, daha sonra ise kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi.

DNA TESTİ SONUCU ORTAYA ÇIKARDI

DNA örneklerinin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelemesi tamamlandı. Her iki dokunun uyuştuğuna dair rapor çıktı. Bunun üzerine Alanya polisi, cesedin Halit Emdirme'ye ait olduğunun kesinleştiğini amca Yakup Emdirme'ye bildirdi.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Halit Emdirme'nin cenazesini almak üzere amcaları Yakup, Veysel ve Mustafa Emdirme, Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Cenazeyi Antalya Mezarlıklar Müdürlüğü'nden teslim alan amcaları, Mut'a getirdi. Emdirme'nin cenazesi, Barabanlı Mahallesi'ndeki babası Yunus Emdirme'nin mezarının yanında toprağa verildi.
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