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Ali Babanın Çiftliğine sahte para operasyonu! Sahte parayı basamadan basıldılar

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, Ali Babanın Çiftliği ismini verdikleri arazide sahte para basan 11 çete üyesi yakalandı.

Ekleme: 12.11.2021 - 16:58 Güncelleme: 12.11.2021 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Ali Babanın Çiftliğine sahte para operasyonu! Sahte parayı basamadan basıldılarAnkara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda 15 kisilik suç şebekesinin Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde çiftlik evine kurduklari matbaada sahte Türk lirası ve sahte Amerikan doları bastıkları ve bu sahte paralari çete üyeleri yüzde 20 komisyonla farklı illerde piyasaya sürdükleri tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı calismalarda; şebekenin 5 dönümlük arazi içerisinde etrafı duvarlarla çevrili çiftlik evinde yerleştirdikleri hareketli ve sabit kameralarla izleme yaptıkları belirlendi. Ayrıca şifreli kapilarla giriş yaptıkları ve 15 köpekle güvenliğin sağalandıkları tespit edildi.

ALİ BABANIN ÇİFTİLİĞİ

Araziyi çiftlik evine dönüştüren şebeke üyeleri, "Ali Babanın Çiftliği" ismini verdikleri villada Istanbul ve Ankara'dan temin ettikleri para basımında kullanilan yazıcı, kağıt, boya, tiner, demir tozu, bakir levha, metal ve ahsap serigrafik bask kaliplar, hologram geritler, baskı ve kesme makineleri, Türk lirası ve dolar kalplari, paranin kabartması işleminde kullanılan mavi renkli göztaşı, çok sayida koli içerisinde açik mavi renkli para kagitlar vs. malzemeleri getirterek baskı için hazırlıklara başladılar. Türkiye'nin farklı ilinde bulunan çete üyeleri, sahte para isteyen müsterilere kargo veya yolcu otobüsleri gönderdi.



HALK PAZARINDA SAHTE PARAYI DENEDİLER

Kalpazanlar, bastıkları sahte paraları köyünde yetistirdigi mahsülleri halk pazarlarinda kurulan pazarlarda satmak isteyen dar gelirli vatandaşlara, pazarci esnafina, büfelere, bakkal ve marketlere vererek karşılığında ürün ve para üzeri almak suretiyle piyasaya sürerken özellikle yaşlı, algılamak güçlügü zayıf vatandaşlar hedef olarak seçti.

SAHTE PARALARA TAVUK,YUMURTA KÖPEK İSİMLER VERDİLER

Kalpazanlar, telefon dinlemesine takilmamak için whatsapp üzerinden haberleşerek şifreli şekilde Türk Lirasina tavuk, yumurta, köpek, traktör, pompa gibi isimler verdi.



KALPAZANLARA DARBE

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 4 ilde 21 adrese 80 polisin katılımı ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 11 şüpheli yakalanırken 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon yapilan aramalarda sahte 5 bin 500 Türk lirası, 3 bin Amerika doları, tabanca, 7 tüfek yanında sahte para basiminda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.


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