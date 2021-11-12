Alanya bu olayı konuşuyor: Çatıya Rus kadın düştü!

Antalya Alanya'da tatil yapan Rus turist Anna Levitova, Yassı Tepe'den saat 12.00 sıralarında yamaç paraşütüyle havalandı.Tekli uçuş yapan Levitova, iniş için alçaldığı sırada rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti.ÇATI DEMİRLERİNE ASILI KALDIKızlarpınarı Mahallesi Fatih Sokak'ta bir binanın çatı demirlerine paraşütü asılı kalan Levitova'yı görenler, 112'yi aradı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.MERDİVEN İLE KURTARILDIİtfaiye ekipleri, merdiven ile çıktıkları kattan Levitova'yu kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Rus turist, özel bir hastaneye kaldırıldı.