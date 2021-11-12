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AK Parti'den yeni EYT açıklaması

TBMM Genel Kurulunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu gündemdeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in "Öncelikli gündemimiz değil" sözleriyle ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konunun asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandıktan sonra gündeme alınacağını söyledi.

AK Parti'den yeni EYT açıklaması
Ekleme: 12.11.2021 - 18:03 Güncelleme: 12.11.2021 - 18:12 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den yeni EYT açıklaması
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncelikli gündeminde "emeklilikte yaşa takılanlarla" (EYT) ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildiren açıklaması hatırlatılarak dün konuya ilişkin açıklamaları sorulan Akbaşoğlu şöyle konuştu:

"EYT ile ilgili bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil. Bu, muhalefetin bildik tavrının devamı mahiyetindeki değerlendirmeler olabilir. Sayın Fuat Oktay'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuat nedir bu mevzuata dair bir açıklamadır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuata göre nasıl emekli olunacağına dair yürürlükteki hükümlere dair açıklamadır. Sayın Bakanımız Vedat Bilgin Bey, bu konuyla ilgili kamuoyunda gündeme ilişkin açıklamaları olmuştu.

"BİTTİĞİNDE AÇIKLANACAK"
Sayın Cumhurbaşkanımız, toplumumuzu ilgilendiren her konuya dair, bu konuların değerlendirilmesi, çalışılması ve çözümüne dönük yaklaşımlar sergilenmesi hususunda gerekli talimatları hem bakanlarımıza hem parti yetkili kurullarına vermektedir. Bu konuya ilişkin öncelikli bir gündem olarak, Türkiye'nin gündeminde neler var, bu hususlar ele alınmakta, buna dair yapılan çalışmalar da kamuoyuna bittiğinde açıklanmaktadır.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
Şu anda bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmek isterim ki; asgari ücretle ve 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmakta, inşallah yıl başından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Cumhur İttifakıyla beraber, paydaşlarımızla istişare yaparak 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağız."

Sözleşmeli personelin ve emeklilerin durumunun bir sıralama ve süreç yönetimi çerçevesinde ele aldıkları konular olduğunu açıklayan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, muhalefetin olayları çarpıttığını belirterek kamuoyunu muhalefetin değil, Cumhur İttifakı'nın ne dediğine bakması gerektiğini söyledi.
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