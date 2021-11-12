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23 yaşındaki İrem Nur Ayhan’ın feci sonu! Acı haber öğrencilerini yıktı!

Giresun Tirebolu'da yürek yakan bir kaza yaşandı. Salih Özcan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Feci kazada 23 yaşındaki İrem Nur Ayhan hayata gözlerini kapadı. Acı haberi alan öğrencileri yıkıldı.

Ekleme: 12.11.2021 - 13:49 Güncelleme: 12.11.2021 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
23 yaşındaki İrem Nur Ayhan’ın feci sonu! Acı haber öğrencilerini yıktı!Yürek yakan kaza, dün akşam saatlerinde Giresun'un Tirebolu ilçesi Yılgın köyü mevkiindeki sahil yolunda meydana geldi.

Araç ile seyir halinde olan sürücü Salih Özcan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak menfeze düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta sıkışan 23 yaşındaki öğretmen İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Özcan Kurt, Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİYDİ

Özel bir kurumda beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen ve kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki İrem Nur Ayhan'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.


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