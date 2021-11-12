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10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kustu: Kul olun ümmet kalın fetvasını bekleyin şeyhülislamın

Atatürkçülük adı altında İslam düşmanlığı yaparak, Müslümanların değerlerini aşağılayarak provoksyon yapanların son durağı Gaziantep oldu. Şehitkamil ilçesindeki Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda, 10 Kasım töreni dolayısıyla kürsüye çıkan kadın öğretmen, okuduğu şiirde "çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramlar "gericilik" olarak göstermeye çalıştı. Kadının videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.

10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kustu: Kul olun ümmet kalın fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Ekleme: 12.11.2021 - 11:38 Güncelleme: 12.11.2021 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kustu: Kul olun ümmet kalın fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, dün 10 Kasım dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende kürsüye çıkan bir öğretmen, Şair Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretlerin yapıldığı "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okudu.

"Çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramların "gericilik" olarak gösterilmeye çalışıldı.

İslam'a nefret kustu

Söz konusu şiiri törende okunması için kimin seçtiği ve niçin izin verildiği bilinmiyor. İslam'a yönelik nefret ve düşmanlığı körükleyen öğretmenin videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.


Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda düzenlenen 10 Kasım töreni skandala sahne oldu. Kürsüden öğrencilere hitap eden öğretmen, Süleyman Apaydın'ın İslam'ı ve ümmeti hedef alan şiirini okudu. O şiirde şu ifadeler yer alıyor: Özlediyseniz fesi peçeyi. Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi. Hâlâ medet umuyorsanız. Şıhtan şeyhten dervişten. Şifa buluyorsanız. Muskadan üfürükçüden. Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek. Kara çarşafa girsin diyorsanız. Yobazın gazabından ürkerek. Hâlâ önemini anlayamadıysanız. Millet olmanın. Kul olun. Ümmet kalın. Fetvasını bekleyin şeyhülislamın. Unutun tüm dediklerimi. Yıkın diktiğiniz heykellerimi.


Şiirin ilgili bölümleri şöyle:

Özlediyseniz fesi peçeyi

Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi

Hâlâ medet umuyorsanız

Şıhtan şeyhten dervişten

Şifa buluyorsanız

Muskadan üfürükçüden



Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek

Kara çarşafa girsin diyorsanız

Yobazın gazabından ürkerek



Hâlâ önemini anlayamadıysanız

Millet olmanın

Kul olun

Ümmet kalın

Fetvasını bekleyin şeyhülislamın

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi
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10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kustu: Kul olun ümmet kalın fetvasını bekleyin şeyhülislamın
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