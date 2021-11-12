10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kustu: Kul olun ümmet kalın fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Atatürkçülük adı altında İslam düşmanlığı yaparak, Müslümanların değerlerini aşağılayarak provoksyon yapanların son durağı Gaziantep oldu. Şehitkamil ilçesindeki Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda, 10 Kasım töreni dolayısıyla kürsüye çıkan kadın öğretmen, okuduğu şiirde "çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramlar "gericilik" olarak göstermeye çalıştı. Kadının videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, dün 10 Kasım dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende kürsüye çıkan bir öğretmen, Şair Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretlerin yapıldığı "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okudu.
"Çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramların "gericilik" olarak gösterilmeye çalışıldı.
İslam'a nefret kustu
Söz konusu şiiri törende okunması için kimin seçtiği ve niçin izin verildiği bilinmiyor. İslam'a yönelik nefret ve düşmanlığı körükleyen öğretmenin videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda düzenlenen 10 Kasım töreni skandala sahne oldu. Kürsüden öğrencilere hitap eden öğretmen, Süleyman Apaydın'ın İslam'ı ve ümmeti hedef alan şiirini okudu. O şiirde şu ifadeler yer alıyor: Özlediyseniz fesi peçeyi. Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi. Hâlâ medet umuyorsanız. Şıhtan şeyhten dervişten. Şifa buluyorsanız. Muskadan üfürükçüden. Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek. Kara çarşafa girsin diyorsanız. Yobazın gazabından ürkerek. Hâlâ önemini anlayamadıysanız. Millet olmanın. Kul olun. Ümmet kalın. Fetvasını bekleyin şeyhülislamın. Unutun tüm dediklerimi. Yıkın diktiğiniz heykellerimi.
Şiirin ilgili bölümleri şöyle:
Özlediyseniz fesi peçeyi
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi
Hâlâ medet umuyorsanız
Şıhtan şeyhten dervişten
Şifa buluyorsanız
Muskadan üfürükçüden
…
Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek
Kara çarşafa girsin diyorsanız
Yobazın gazabından ürkerek
…
Hâlâ önemini anlayamadıysanız
Millet olmanın
Kul olun
Ümmet kalın
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi