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10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kusmuştu: Soruşturma başlatıldı

Gaziantep Şehitkamil ilçesindeki Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda, 10 Kasım töreni dolayısıyla kürsüye çıkan kadın öğretmen, okuduğu şiirde "çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramlar "gericilik" olarak göstermeye çalıştı. Kadının videosu sosyal medyada büyük tepki topladı. yetkililer kısa sürede devreye girdi, Gaziantep Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kusmuştu: Soruşturma başlatıldı
Ekleme: 12.11.2021 - 15:07 Güncelleme: 12.11.2021 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kusmuştu: Soruşturma başlatıldı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, dün 10 Kasım dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende kürsüye çıkan bir öğretmen, Şair Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretlerin yapıldığı 'Yıkın Heykellerimi' adlı şiirini okudu.



'Çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam' gibi İslami kavramların 'gericilik' olarak gösterilmeye çalışıldı.
Söz konusu şiiri törende okunması için kimin seçtiği ve niçin izin verildiği bilinmiyor. İslam'a yönelik nefret ve düşmanlığı körükleyen öğretmenin videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öğretmenden 10 Kasım'da İslam'a ve ümmete hakaret: Kul olun ümmet kalın fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda düzenlenen 10 Kasım töreni skandala sahne oldu. Kürsüden öğrencilere hitap eden öğretmen, Süleyman Apaydın'ın İslam'ı ve ümmeti hedef alan şiirini okudu. O şiirde şu ifadeler yer alıyor: Özlediyseniz fesi peçeyi. Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi. Hâlâ medet umuyorsanız. Şıhtan şeyhten dervişten. Şifa buluyorsanız. Muskadan üfürükçüden. Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek. Kara çarşafa girsin diyorsanız. Yobazın gazabından ürkerek. Hâlâ önemini anlayamadıysanız. Millet olmanın. Kul olun. Ümmet kalın. Fetvasını bekleyin şeyhülislamın. Unutun tüm dediklerimi. Yıkın diktiğiniz heykellerimi.

Valilik harekete geçti
Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu şiirin 'açıkça dini değerleri aşağıladığını' öne sürüp konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, açıklamasını 'İnsanların inancını,yaşam tarzını,kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir…' diyerek bitirdi.




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