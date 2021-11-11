Üvey baba dehşeti: Kan donduran olayı 112 ekipleri ortaya çıkardı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde K.Ç, doğum sancısı gelince 112 ekiplerine haber verdi. K.Ç'nin evine giden 112 ekipleri, evde, vücudunda morluk ve yara izleri bulunan bir çocuk olduğunu fark etti.Kadın ile birlikte çocuğu da hastaneye getiren sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesi alınan K.Ç, birlikte yaşadığı Y.C.Ü'nün ayrıldığı eşinden olan kızınıdarbettiğini ve çocuğun vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi.ANNEANNE VE TEYZEYİ SUÇLADIPolisler tarafından gözaltına alınan Y.C.Ü, emniyetteki ifadesinde, çocuğu kendisinin değil, birlikte kaldığı anneanne ve teyzesinin darp ettiğini öne sürdü. Taksi şoförü olan Y.C.Ü, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.Adliyede soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren kadın, önceki ifadesininden döndü ve Y.C.Ü'nün çocuğa zarar vermediğini öne sürdü. K.Ç, çocuğun nasıl yaralandığını ise söylemedi.Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevkedilen Y.C.Ü, 'Kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' ve 'Eziyet' suçlarından tutuklandı.HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİHastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki talihsiz çocuğun vucudandaki yanık yaralarının ağır olduğu ve hayati tehlikenin bulunduğu öğrenildi.