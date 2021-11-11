Ücret geri alınabilecek: Depozito uygulaması 1 Ocak 2022'de başlıyor

AVM ve marketlerde yeni dönem başlıyor. Buna göre artık kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar artık alış-veriş yapılan yere geri getirildiğinde ücreti geri alınabilecek. Bakan Kurum, 'Depozito uygulamasına 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacağız.' dedi.Türkiye'de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Çevre kirliliğini ve doğanın yükünü azaltmak için getirilen ücretli poşet uygulamasının ardından şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi market ve AVM'lerde geçerli olacak. Buna göre ambalaj iade edildiği takdirde ücreti geri verilecek.Hem doğa dostu hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak 'Depozito İade Sistemi'ni A Haber'de yayına katılan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu değerlendirmişti:Türkiye'nin senede 20 milyar içeçek ambalajı tüketimi olduğunu vurgulayan Eroğlu, 'Bu rakamın 2030 yılında 30 milyara çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bunların geri dönüşümü çok önemli bir konu olarak gündemimizde. 1 Ocak 2022'de devreye girecek depozito sisteminin ciddi katkıları olacak.' demişti.'15 ÜLKEDE BAŞARIYLA UYGULANIYOR'Birincisi geri dönüşümü teşvik edecek. Vatandaşlarımız alışveriş yaptıktan sonra kullandıkları ürünün ambalajını iade ettiğinde bu ürünün depozito bedelini geri alacaklar. Dolayısıyla bu vatandaşı geri dönüşüme teşvik eden bir sistem. Aynı zamanda bunun sosyal anlamda da ciddi katkıları olacak. Bu şuanda dünyada 15 kadar ülkede uygulanan ve başarılı olan bir sistem.'CİDDİ KATKILARI OLACAK'Sosyal anlamda da ne yapılıyor? Örneğin apartmanda atıklar toplanıp bunu o apartmanın görevlisine veya ihtiyaç sahiplerine verilerek onun depozito sistemine bunu atması sağlanıyor. Çocuklara harçlık verilebiliyor. Sosyal anlamda da böyle katkıları olan bir şey' açıklamalarında bulunmuştu.Depozito sisteminin rakamlarla faydalarını sıralayan Eroğlu şu ifadeleri kullanmıştı- 1 milyon ton ilave atığın çevreye dökülmesi engellenecek.- Bununla beraber ekonomiye 1.4 milyar TL katkısı olacak.- Atıklar çöpe girmeden temiz bir şekilde endüstrinin ham madde ihtiyacını karşılayacak. Dış ticaret açığının azalmasına katkı verecek.- Vatandaşlar aynı anda hem ekonomiye hem de çevre temizliğine katkı sağlayacak.-263 bin ton karbon emisyonunun azalmasına katkı verecek.'POŞET SİSTEMİNDEN DAHA HIZLI ADAPTE OLUNABİLECEK BİR SİSTEM OLACAK'Eroğlu, 'Bu sistemin poşet sisteminden daha da kolay adapte olunabilecek bir sistem. Çünkü poşette bedel ödeyerek alıyoruz. Bunda ise tam tersine götürülen ambalajda bedeli geri alıyoruz. Yani çevreye duyarlı bir vatandaşa herhangi bir maddi yükü olmayan bir sistem' diye konuşmuştu.