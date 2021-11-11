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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı canlı yayında, milli savaş uçağının 18 Mart 2023'te motorunun çalıştırılacağını açıkladı. Kotil, "Bu da demek oluyor ki gelecek sene 2022'de bu uçak bitecek." dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
Ekleme: 11.11.2021 - 01:44 Güncelleme: 11.11.2021 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının ardından çalışmalarına başlanan milli muharip uçak hakkında açıklamalarda bulundu.

"2022'DE BİTECEK"
Uçağın 2022'de biteceğini, 18 Mart 2023'te ise motorunun çalıştırılacağını vurgulayan Kotil, "Bu uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak. Gelecek sene 2022'de bu uçak bitecek. 2028'de ise seri üretime geçeceğiz." diye konuştu.

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı canlı yayında Milli Muharip Uçağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli Muharip Uçağının Türkiye'nin tek kalemde parasını ayırdığı en büyük projesi olduğu ifade edilirken, Kotil, 'F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar. Bu mühendislik ve emek parası. Ürettikten sonra tanesini 100 milyon dolara satıyorsunuz. Tabii bu rakamlar yuvarlak.' dedi.

"MOTORU F-35'TEN 1.5 KAT DAHA GÜÇLÜ OLACAK"
Uçağın özelliklerinden de muadillerinden verdiği örneklerle bahseden Kotil, "F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında." ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı canlı yayında Milli Muharip Uçağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli savaş uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıklayan Kotil, 'Bu uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak. Gelecek sene 2022'de bitecek.' dedi.

Kotil'in programda yaptığı açıklamalardan öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesini çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.

Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştık.

F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar.
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