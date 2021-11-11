  • USD: 9,92 - 9,93
  • EURO: 11,37 - 11,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, "Bu çirkin olay en ağır şekilde cezalandırılsın yoksa biz şehit ve gaziler olarak son nefesimize kadar bu çirkin söylem ve eylemi her platformda dillendirecek, protestolarımıza sokaklarda devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Ekleme: 11.11.2021 - 16:07 Güncelleme: 11.11.2021 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında, 'hakaret ve sövme' ile 'şehit yakınları ile gazilerin tahkir edilmesi' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Aylar, şehit İsa Gümren'in diğer kardeşi Orhan Gümren ve vakıf üyelerinin katılımıyla Milli Egemenlik Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Şehit yakınına Lütfü Türkkan tarafından küfredilmesini şiddetle kınadıklarını belirten Aylar, 'Türkkan'ın TBMM'nin üyesi olması utanç vericidir. Grup Başkanvekilliğinden istifa etmesi yetmez, önce Türkkan olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden geciktirmeksizin istifa etmelidir.' dedi.

Olayın, milletin vicdanında mahkum edildiğini belirten Lokman Aylar, Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.



Başkan Aylar, şunları söyledi:

'Şehit ve gazi aileleri olarak bizler buradan tüm siyasi partilere ve onların liderlerine diyoruz ki, bu çirkin olay en ağır şekilde cezalandırılsın yoksa biz şehit ve gaziler olarak son nefesimize kadar bu çirkin söylem ve eylemi her platformda dillendirecek ve protestolarımızı sokaklarda yapmaya devam edeceğiz.'

Vakıf adına suç duyurusunda bulunan Avukat Barbaros Yılmaz ise 'Bugün itibariyle, hem cezai hem hukuki hem de Meclisimizin alacağı karar neticesinde ve gördüğünüz gibi kamuoyu önünde de gerekli, hukuki ve adli işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz.' dedi.

Şehit İsa Gümren'in diğer kardeşi Orhan Gümren de her vatandaşın siyasetçileri eleştirme hakkı olduğunu kaydederek, 'O benim oyumla milletvekili olmayı biliyorsa, bu tür şeylere açık olması gerekir. Eğer açık değilse yapmayacaksın.' sözlerini sarf etti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın iyi niyetli olmadığını söyleyen Gümren, 'Bir de utanmadan yalan söylüyor. Bir gün sonra kendi parti arkadaşlarından özür diliyor, kamuoyundan özür diliyor. Ya sen kime hakaret ettin? Sen benim bacıma ettin, sen bana ettin. Meral Akşener de bir parti başkanı olarak bununla alakalı hiçbir kelime söylemedi.' şeklinde konuştu.

Milli Egemenlik Parkı'nda yapılan açıklamaya, Nevşehir ve Kahramankazan'dan da şehit aileleri katıldı. Katılımcılar ellerinde, Lütfü Türkkan'ı istifaya davet eden pankartlar taşıdı.

Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Üvey baba dehşeti: Kan donduran olayı 112 ekipleri ortaya çıkardı
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor
Danıştay emniyetin 'görüntü genelgesi'ni durdurdu
CHP'nin fonladığı KRT'den 10 Kasım'da çirkin algı operasyonu: 'Çamur medya görevinin başında'
Avrupa Birliği kendisi açıkladı: Türkiye bizden pozitif ayrışacak! İşte rakamlar...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıköğretim kararı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çöp skandalı! 'Çöp depolama işlemi durdurulmalı'
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Genel Başkanımızın konuşması HDP’ye yönelik değildi
Beşiktaş'ta yolcunun ölümüne neden olmuştu: Şoför için istenen ceza belli oldu
Boşnaklardan muhalefete zor soru! 'Türkiye'deki muhalefet bizi sevmiyor mu?'
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Önemli bir dönüşümün arifesindeyiz
İYİ Parti'de Lütfü Türkkan kararı: Disiplin süreci işlemeyecek
Fatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı
Ücret geri alınabilecek: Depozito uygulaması 1 Ocak 2022'de başlıyor
ABD'den PKK'lı Şahin'in 'Bize teminat verildi' açıklamasına yalanlama
Meclis'te 'Lütfü Türkkan' tartışması!
Balıkesir’de polis memuru Abdulkadir Güngör’ü şehit eden Devrim Erdem’e cezaevinde Sezgin Tanrıkulu sahip çıkmış
Konya'da kızını vurması için kadın tetikçi kiralamıştı: O davada flaş gelişme!
Apartman aidatlarıyla ilgili önemli uyarı! Kritik oran yüzde 10…

Apartman aidatlarıyla ilgili önemli uyarı! Kritik oran yüzde 10…

Tekelci Google, Türkiye'nin dediğine gelecek mi? Türkiye'nin Google'a karşı davası dünyaya örnek olacak cinsten

Tekelci Google, Türkiye'nin dediğine gelecek mi? Türkiye'nin Google'a karşı davası dünyaya örnek olacak cinsten

ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu

ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu

Hollywood'daki korkunç ölümde yeni detay! Savcı konuştu...

Hollywood'daki korkunç ölümde yeni detay! Savcı konuştu...

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular