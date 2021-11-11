Topuk Dikeni Nedir? Topuk Dikeni Nasıl Geçer?

Topuk Dikeni Nedir?

Topuk Dikeni Belirtileri







Topuk Dikeni Neden Olur?

Topuk Dikeni İçin Hangi Doktora Gidilir?



Topuk Dikeni Ne Zaman İyileşir?







Topuk Dikeni Tedavisi

Topuk Dikeni Ameliyatı

Topuk dikeni ayakta meydana gelen bir sağlık problemidir. Topuk dikeni genellikle birçok nedene bağlı ortaya çıkabilir.vesoruları bu sebeple oldukça araştırılıyor. Genellikle topuk dikeni topuk ağrısıyla karıştırılan bir rahatsızlıktır. Bu sebeplevesoruları hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Topuk dikeni topuk kemiğinde oluşan kalsiyum birikmesine verilen isimdir.Genellikle topuğun dışında ve altında meydana gelir. Topuk dikeni, topuk ağrısıyla veya bazı rahatsızlıklarla karıştırılabilir. Bu sebeple topuk dikeni belirtileri dikkatle incelenmelidir.genellikle ağrı sonucunda ortaya çıkar. Topuğun dış kısmında bulunan şişlik de topuk dikeni belirtileri arasında yer alır. Bazen topuk dikeni oluştuğunda belirti göstermeyen yapıya sahip olabilir. Topuk dikeni röntgenle veya doktor tarafından yapılan testler sayesinde kolaylıkla ortaya çıkabilir.Topuk dikeni ayakta bulunan kasların sürekli gerilmesi sonucunda oluşur.Yapılan ağır sporlar sonucunda da topuk dikeni ortaya çıkabilir. Sert yerlere basmak, koşmak veya zıplamak topuk dikeni ortaya çıkmasına neden olan maddeler arasındadır. Kilo problemleri ve artrit, topuk morarması ve rahatsız ayakkabılar da topuk dikenini ortaya çıkarabilir. Son olarak parmak arası terlikler de bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur.Topuk dikeni ortaya çıktığında ortopedi uzmanına danışmak sizin için faydalı olacaktır. Kişiden kişiye göre topuk dikeni rahatsızlığı ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlığın giderilmesi için doktor bazı egzersizler tavsiye edebilir veya krem önerebilir. Bu sebeple topuk dikeni tedavisi için alanında uzman bir doktora danışılması tavsiye edilmektedir.Topuk dikeni birçok tedavi yöntemi olan bir rahatsızlıktır. Genellikle ilk uygulanan tedavi işe yaramadığında topuk dikenini iyileşmesi sağlamak için iğne kullanılabilir. Birkaç kez kortizon uygulamasından sonra topuk dikeni rahatsızlığı ine de geçmezse ameliyat yöntemiyle de bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkündür. Bu sebeple tam topuk dikeninin ne zaman iyileşeceği tam olarak bilinmemektedir.İlk olarakortaya çıktığında çivi batması şeklinde hissedilir. Topuk kemiğinde meydana gelen çıkıntı röntgen film sayesinde kolaylıkla görülebilir. Topuk dikeni tanısı konulduğunda kişiye göre tedavi oluşturulur. Günlük hayatta yapılan bazı değişikliklerkullanılabilir. Topuk dikeni tedavisi için evde bazı önlemler alınabilir. Yumuşak tabanlı ayakkabılar, kilo vermek, dinlenmek ve topuk yastığı gibi önlemler işe yarayabilir.enellikle fazla tercih edilen bir yöntem değildir. Bu sebeple diğer tedavi yöntemleriyle hastalar kolayca iyileşebilir. 12 ay sonunda hiçbir şekilde topuk dikeni tedavi edilemezse topuk dikeni ameliyatına başvurulmaktadır. Ameliyat sonrasında bandaj, buz uygulaması ve baston gibi yardımcı materyaller ile destek sağlanmaktadır.