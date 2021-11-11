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Topuk Dikeni Nedir? Topuk Dikeni Nasıl Geçer?

Topuk dikeni hayat kalitesini düşüren rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Topuk dikeni tedavisi ve topuk dikeni nedenleri bu sebeple oldukça merak edilen konular arasındadır. Peki, topuk dikeni neden olur? Topuk dikeni tedavisi nasıldır? Topuk dikeni nedir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.11.2021 - 15:39 Güncelleme: 11.11.2021 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Topuk Dikeni Nedir? Topuk Dikeni Nasıl Geçer?
Topuk dikeni ayakta meydana gelen bir sağlık problemidir. Topuk dikeni genellikle birçok nedene bağlı ortaya çıkabilir. Topuk dikeni neden olur ve topuk dikeni nasıl geçer soruları bu sebeple oldukça araştırılıyor. Genellikle topuk dikeni topuk ağrısıyla karıştırılan bir rahatsızlıktır. Bu sebeple topuk dikeni nedir ve topuk dikeni neden olur soruları hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Topuk Dikeni Nedir?


Topuk dikeni topuk kemiğinde oluşan kalsiyum birikmesine verilen isimdir. Topuk dikeni nedir? Genellikle topuğun dışında ve altında meydana gelir. Topuk dikeni, topuk ağrısıyla veya bazı rahatsızlıklarla karıştırılabilir. Bu sebeple topuk dikeni belirtileri dikkatle incelenmelidir.

Topuk Dikeni Belirtileri


Topuk dikeni belirtileri genellikle ağrı sonucunda ortaya çıkar. Topuğun dış kısmında bulunan şişlik de topuk dikeni belirtileri arasında yer alır. Bazen topuk dikeni oluştuğunda belirti göstermeyen yapıya sahip olabilir. Topuk dikeni röntgenle veya doktor tarafından yapılan testler sayesinde kolaylıkla ortaya çıkabilir.




Topuk Dikeni Neden Olur?


Topuk dikeni ayakta bulunan kasların sürekli gerilmesi sonucunda oluşur. Topuk dikeni neden olur? Yapılan ağır sporlar sonucunda da topuk dikeni ortaya çıkabilir. Sert yerlere basmak, koşmak veya zıplamak topuk dikeni ortaya çıkmasına neden olan maddeler arasındadır. Kilo problemleri ve artrit, topuk morarması ve rahatsız ayakkabılar da topuk dikenini ortaya çıkarabilir. Son olarak parmak arası terlikler de bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur.

Topuk Dikeni İçin Hangi Doktora Gidilir?


Topuk dikeni ortaya çıktığında ortopedi uzmanına danışmak sizin için faydalı olacaktır. Kişiden kişiye göre topuk dikeni rahatsızlığı ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlığın giderilmesi için doktor bazı egzersizler tavsiye edebilir veya krem önerebilir. Bu sebeple topuk dikeni tedavisi için alanında uzman bir doktora danışılması tavsiye edilmektedir.


Topuk Dikeni Ne Zaman İyileşir?


Topuk dikeni birçok tedavi yöntemi olan bir rahatsızlıktır. Genellikle ilk uygulanan tedavi işe yaramadığında topuk dikenini iyileşmesi sağlamak için iğne kullanılabilir. Birkaç kez kortizon uygulamasından sonra topuk dikeni rahatsızlığı ine de geçmezse ameliyat yöntemiyle de bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkündür. Bu sebeple tam topuk dikeninin ne zaman iyileşeceği tam olarak bilinmemektedir.




Topuk Dikeni Tedavisi


İlk olarak topuk dikeni belirtileri ortaya çıktığında çivi batması şeklinde hissedilir. Topuk kemiğinde meydana gelen çıkıntı röntgen film sayesinde kolaylıkla görülebilir. Topuk dikeni tanısı konulduğunda kişiye göre tedavi oluşturulur. Günlük hayatta yapılan bazı değişiklikler topuk dikeni tedavisi için kullanılabilir. Topuk dikeni tedavisi için evde bazı önlemler alınabilir. Yumuşak tabanlı ayakkabılar, kilo vermek, dinlenmek ve topuk yastığı gibi önlemler işe yarayabilir.

Topuk Dikeni Ameliyatı


Topuk dikeni ameliyatı genellikle fazla tercih edilen bir yöntem değildir. Bu sebeple diğer tedavi yöntemleriyle hastalar kolayca iyileşebilir. 12 ay sonunda hiçbir şekilde topuk dikeni tedavi edilemezse topuk dikeni ameliyatına başvurulmaktadır. Ameliyat sonrasında bandaj, buz uygulaması ve baston gibi yardımcı materyaller ile destek sağlanmaktadır.


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