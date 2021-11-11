  • USD: 9,92 - 9,93
  • EURO: 11,37 - 11,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Dünyanın en sivil en doğal ve en güçlü eylemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarından HDP'yi sorumlu tutan ve bu nedenle 801 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Şentop, annelerin eyleminin dünyanın en sivil, en doğal ve en güçlü eylem olduğunu belirterek, "Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Dünyanın en sivil en doğal ve en güçlü eylemi
Ekleme: 11.11.2021 - 21:55 Güncelleme: 11.11.2021 - 22:01 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Dünyanın en sivil en doğal ve en güçlü eylemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Diyarbakır’da HDP il binası önünde 801 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

HDP il binası önündeki çadırda ailelerle tek tek görüşen TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, anne ve babalara beyaz karanfil verirken, ailelerden Süleyman Aydın, Bingöl’de Şehit ailesine küfreden İYİ Parti milletvekili Türkkan’ın meclisten atılmasını istedi. Şentop is, kanunların ve mevzuatın olduğunu, bu çerçevede gereken neyse yapılacağını aktardı.

Aileler görüşmesi sonrası HDP il binası önünde çadırın önüne geçen Şentop açıklamalarda bulundu.

"Annelerin eylemi, dünyanın en etkili eylemi"
Annelerin eyleminin dünyanın en sivil, en doğal ve en güçlü eylem olduğunun altını çizen Şentop, "Bugün burada evlatlarına kavuşmak için bekleyen Diyarbakır anneleri, 800’üncü gününü idrak ettiler. Bu süre içerisinde kararlı dik duruşlarıyla burada evlatlarına kavuşan anneler oldu, aileler oldu, hala bekleyenler var içlerinde. Tabi annelerin eylemi, dünyanın en etkili eylemidir. Burada gerçekleşen eylem için diyebiliriz ki dünyanın en sivil, en doğal, en güçlü eylemidir. Daha önce de teröre ve teröristlere karşı farklı ülkelerde eylemler olmuştur, oturma eylemleri olmuştur, büyük toplantılar, büyük yürüyüşler olmuştur, fakat buradaki eylem hem kararlılığı itibariyle, hem de doğallığı, tabiliği itibariyle hepsinden farklı ve hepsinden güçlü bir eylem” dedi.

“Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler”
Eylem olduğu günden bu yana bir çok ailenin evladına kavuştuğunu aktaran Şentop, “Nitekim eylem neticesinde evlatlarına kavuşan aileler oldu. Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler. İddialarına göre buradaki ailelerin, siyasi partilerin bu tür konularda evlatlarını ailelerinden, annelerinden kopartılması, dağa gönderilmesi, terör örgütüne iletilmesi konusunda aracılık ettiğine dair iddialar çok vahim iddialardır ve şahit oldukları somut olayları da anlattılar. Bu konuda herkesin, kim olursa olsun, daha önce ne yapmış olursa olsun, bu evlatların ailelerine kavuşması için elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Ben bu konuda devletimizin, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesin, hepimizin buradaki annelerin yanında olduğumuzu, anneleri evlatlarına kavuşturmanın, dünyada yapılacak en büyük, en önemli iş olduğunu düşünüyoruz. Elimizden gelen bütün gayretlerle her zaman onların yanındayız, onları destekliyoruz. Allah kavuştursun, Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.

“Bingöl’de yaşanan olay çok büyük üzücü bir olay, hepimizi kahretmiştir”
Bingöl’de Şehit ailesine küfreden İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgilide konuşan Şentop, "Ben aslında onu üniversitedeki konuşmamda çok açık bir şekilde dile getirdim. O konuya dair söylediklerim çok açık. Çok kısa bir anayasa bilgisi olan kişinin, benim o söylediğimde hükümeti yürütmeyi kastettiğim belli. Fakat yürütmeyle meclisle, meclisin itibarıyla ilişkilendirilmesinin doğrusu ben biraz espri olmasını ümit ediyorum. Yoksa daha farklı şeyler, kötü şeyler düşüneceğim kavrayışla ilgili. Buna pek girmek istemiyorum. Fakat burada ifade edeyim, Bingöl’de yaşanan olay çok büyük üzücü bir olay, hepimizi kahretmiştir. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan milletvekillerinin kendisini seçen vatandaşla temasında bazen olumsuz, hoşumuza gitmeyen davranışlar, sözler olmuştur ama, bu derecede vahim açık galiz bir hakaretin, bir küfrün bir milletvekili tarafından vatandaşa karşı dile getirilmesi çok vahimdir. Bununla ilgili olarak süreci takip ediyoruz. Ben dün şehit ailelerinden gelenler oldu, arayanlar oluyor sürekli tepki gösterenler var. Sonuç itibariyle bir hukuk sistemi var Türkiye’de. Kanunlarımız var, mevzuatımız var, bu çerçevede gereken neyse yapılacaktır. Hukuki süreçler devam ediyor" şeklinde konuştu.
Mahir Ünal: Sosyal medya düzenlemesinin amacı dezenformasyonu engellemek
TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Dünyanın en sivil en doğal ve en güçlü eylemi
Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Gözyaşlarını tutamadı: Karşı tarafa kahroluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilen İsrailli çift gözaltında
Bakanlıktan son dakika EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması...
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a mülteci tepkisi: Nankörlüktür
Türkiye'den 'Orta Koridor' hamlesi! Dünya devleri açıkladı: Yatırımlarımız devam edecek
PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP ve İYİ Parti için tezkere temel sınav
11 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama
Başak Demirtaş'a hapis cezası verildi!
Başak Cengiz samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu'nun mektubu milli birlik görüntüsünü zafiyete uğratmakta
Diyarbakır annelerinden PKK'ya tepki: Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor benim kızım dağda ölüyor
Başörtüsü düşmanı Can Ataklı'nın davasında flaş gelişme! KADEM’li avukatlar ceza istiyor!
Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Üvey baba dehşeti: Kan donduran olayı 112 ekipleri ortaya çıkardı
Üvey baba dehşeti: Kan donduran olayı 112 ekipleri ortaya çıkardı
İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu

ABD'de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu

Hollywood'daki korkunç ölümde yeni detay! Savcı konuştu...

Hollywood'daki korkunç ölümde yeni detay! Savcı konuştu...

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular