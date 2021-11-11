Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı

Siirt'in Baykan ilçesinde görev yapan Zeynep Ç., sosyal medya hesabından öğrencileriyle ilgili bir paylaşım yaptı.Öğrencilerini 'küçük hewaller' olarak niteleyen Zeynep Ç.'nin bu paylaşımı veliler tarafından görüldü.'KÜÇÜK HEWALLERİ MİNİK KEMALİST YAPAYIM'Zeynep Ç.'nin paylaştığı fotoğrafta “Neyse son derse gideyim de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer Kemalist yapayım.” ifadeleri yer alıyordu.MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA BAŞLATTITepkilere neden paylaşımın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü olaya el koydu.Yapılan paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı.