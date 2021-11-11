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Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı

Siirt'te görev yapan öğretmenin sosyal medya paylaşımı tepkilere neden olunca Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı
Ekleme: 11.11.2021 - 10:29 Güncelleme: 11.11.2021 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı
Siirt'in Baykan ilçesinde görev yapan Zeynep Ç., sosyal medya hesabından öğrencileriyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Öğrencilerini 'küçük hewaller' olarak niteleyen Zeynep Ç.'nin bu paylaşımı veliler tarafından görüldü.

'KÜÇÜK HEWALLERİ MİNİK KEMALİST YAPAYIM'

Zeynep Ç.'nin paylaştığı fotoğrafta “Neyse son derse gideyim de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer Kemalist yapayım.” ifadeleri yer alıyordu.

MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tepkilere neden paylaşımın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü olaya el koydu.

Yapılan paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı
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