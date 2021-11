Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

İstanbul'da, sokakta yürüyen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Yakalanan zanlı, "Birini öldürmek istedim" dedi. Öte yandan zanlının evinde yapılan incelemede ortaya çıkan notlar ise kan dondurdu.

İstanbul Ataşehir'de önceki akşam korkunç bir vahşet yaşandı.İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğradı.Cani, kılıcı defalarca saplayıp genç kızı öldürdü.Kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşandı. Ankara'da yaşayan mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde bir bankanın inşaatında görevliydi.Olay günü, arkadaşlarına biraz daha mesaiye kalacağını söyledi. Mesainin ardından, onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz şekilde kaldığı otele doğru yürüyordu.Yanında samuray kılıcı taşıyan Boz, bir anda genç kadının sırtına kılıcı sapladı. Vahşete devam eden saldırgan, yere yığılan Cengiz'e kılıç darbeleri vurmayı sürdürdü.O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.'DİRENEMEYEN BİR KADIN SEÇTİM...'Ağır yaralanan Cengiz hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.Emniyet güçleri, katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Boz ifadesinde, 'Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım.Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm' dediÖzel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.'5 GÜN SONRA DÖNÜP EVLENECEKTİ'teslim alan aile gözyaşı döktü. Baba Avni Cengiz, 'Çok başarılı bir öğrenciydi. Okulunu sorunsuz bitirdi, mimar oldu. İşinde de çok iyiydi. Ofisi Ankara'da olmasına rağmen İstanbul'daki bir proje için iki aylığına Ataşehir'e geldi. 5 günü kalmıştı, 5 gün sonra Ankara'ya evine dönecekti' dedi.Avni Cengiz, 'Kızım kısa bir süre önce nişanlandı, evlilik hayalleri vardı. Bütün hazırlıkları tamamdı. Aklıevvelin biri geldi, kızımın bütün hayallerini çaldı. Çantasında kan lekeleri duruyordu kızımın. Yakalandığını öğrendik ama yetmez, cezasını çeksin' sözleriyle isyanını dile getirdi.15 KILIÇ VE ANLAMSIZ NOTLAR ÇIKTI3 yıldır babasına ait evde tek başına kaldığı belirlenen Boz'un evine gittiğinde kıyafetlerini değiştirip kılıcı banyoda yıkadığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin evinde, olayda kullandığı kılıcın yanı sıra 15 adet daha samuray kılıcına ulaşıldı. Evin duvarlarında ise çok sayıda anlamsız notlara rastlandı. Notlarda, 'Saldıran insanı öldür. Anadolu Bölgesi'nde ölen yok, saldırınca saldır. Karına bıçak sapla, mermi at. Mermiden kaçarken çapraz koş, biraz arkana bakarak, ölüm, cinayet, intihar' gibi kelimeler görüldü.Evin duvarlarında ise çok sayıda anlamsız notlara rastlandı.Notlarda, 'Saldıran insanı öldür. Anadolu Bölgesi'nde ölen yok, saldırınca saldır. Karına bıçak sapla, mermi at.Mermiden kaçarken çapraz koş, biraz arkana bakarak, ölüm, cinayet, intihar' gibi kelimeler görüldü.